Se billedserie Det var et fåtal af de 600 krydstogtskibsgæster, der lørdag tog ind til Køges centrum, men VisitKøge er stadig meget tilfredse med afviklingen af besøget, der bød på en række udfordringer, som har givet anledning til evaluering. Billedet her er fra afskeden lørdag eftermiddag. Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Få krydstogtsgæster nåede byen: - Men vi kom på landkortet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Få krydstogtsgæster nåede byen: - Men vi kom på landkortet

Køge - 09. juli 2019 kl. 13:29 Af Henrik Førby Jensen og Anders Fallesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Krydstogtskibet Seabourn Ovation trak lørdag mange køgensere til på både Søndre Mole, nordhavnen og Køge Marina, hvor nysgerrige folk i aldre kunne få sig et glimt af det luksuriøse 210 meter lange skib.

Med planlægningen af en række aktiviteter rundt i centrum, såsom byvandring, den sædvanlige torvedag, Køge Bilby, musik ved afgangen klokken 17.00 samt busser i pendulfart til og fra skibet i løbet af dagen, søgte Connect Køge, Visit Køge og Køge Handel da også at skabe rammerne for en festlig dag.

Da DAGBLADET talte med VisitKøges informationsmedarbejder Ulla Dahrup to dage før Seabourn Ovations besøg, gjorde man sig dog ikke de store forventninger om, at det ville kaste en stor stigning i byens butiksomsætning af sig.

- Vi forventer ikke, at besøget gør butikkerne til millionærer, men når vi ser på, hvor stor interessen eksempelvis har været på Facebook, så er det meget positivt, sagde Ulla Dahrup og fortsatte:

- Med besøget prøver vi først og fremmest at åbne rederiernes øjne op for Køge. Da vi havde møde med vores kontakt til rederiet, fik vi også indtryk af, at de så Køge som en krydstogtsdestination, og de vil nu prøve at sælge Køge på en messe i Miami. Vi håber på langt sigt at få fat i flere krydstogtsturister fra København, for det er jo ikke alle, der gerne vil til Nordsjælland for at se på slotte. Andre vil måske gerne længere syd på for at se en matadoragtig by som Køge. Nu starter vi op i det små, og så satser vi på at få en hyggelig dag med god musik og ikke mindst at få etableret et samarbejde for fremtiden, sagde Ulla Dahrup forud for Seabourn Ovations ankomst.

En begivenhedsrig dag Mandag eftermiddag var det så blevet tid til evaluering oven på nogle hektiske måneder for Ulla Dahrup og hendes kolleger. Som forventet havde besøget ikke betydet det store rykind af krydstogtsgæster i butikkerne.

Men der er mange gode erfaringer at arbejde videre med, mener hun.

- Det var en begivenhedsrig dag på mange måder. Det var en helt fantastisk positiv oplevelse ombord på båden, hvor krydstogtsgæsterne stod i kø for at få fat i vores brochurer. Vi mødte kun glæde og tilfredshed. Personalet var rigtig glade for, at vi var der, for Køge er jo en ny by for dem. Det blev tydeligt for dem, at vi vil dem. Byen blev værdsat, mener informationsmedarbejderen.

For køgenserne blev besøget en lidt anderledes oplevelse, end der var lagt op til i den pressemeddelelse, som var udsendt på forhånd. Planen om gratis busser i pendulfart mellem havneområdet og Køge midtby måtte eksempelvis opgives af sikkerhedshensyn.

- Det var vi også skuffede over, men det er helt ude af vores hænder. Og sådan skal det også være. Sikkerhed frem for alt. Der foregik en masse på havnekajen med gaffeltrucks, slamsugere og håndtering af bagage, og jeg kan godt se, at det havde været et problem med shuttlebusserne. Der var en helt myretue af folk, og det var faktisk ret fascinerende. Jeg skal ikke kunne gøre mig klog på, om det kan være anderledes til næste år, men det må vi arbejde på, siger Ulla Dahrup til DAGBLADET.

Få gæster i byen Hun kan godt forstå, at nogle tilskuere måske har været skuffede over at skulle opleve krydstogtskibet på længere afstand end forventet, ligesom den annoncerede folkefest var begrænset til viften med flag, og en planlagt byvandring for skibets gæster måtte aflyses på grund af for få tilmeldinger.

Opholdet i Køge var en såkaldt »turnaround« - en slutdestination, hvor langt de fleste passagerer står af, mens nye passagerer ankommer. Det betød, at meget få gæster valgte at gæste Køge by. Kun 52 af de i alt cirka 600 gæster på Seabourn Ovation skulle således med videre på skibet.

Hovedparten af de 550 »afmønstrende« gæster skulle derimod direkte til lufthavnen, og 28 af de 52 tilbageværende gæster drog på tur til København. Hvor mange af de resterende 24 gæster, som tog ind til Køges bymidte, ved Ulla Dahrup ikke.

- Det har jeg ingen idé om - jeg gætter på, at det ikke var så mange. Der var nogle henvendelser fra besætningen om, hvordan de kunne komme ind til byen. Turmanageren spurgte os, om vi kunne stå for en byvandring, hvis de kunne sælge billetter til den, men den blev aflyst. Gæsterne har haft en forventning om, at de skulle ind til København - det var jo den tur, de havde købt hjemmefra. Vi havde håbet, at nogle af de nye gæster ville besøge Køge, men mange af dem havde haft en lang rejse hertil. Vi snakkede for eksempel med et amerikansk par, der var kommet hele vejen fra Californien, fortæller Ulla Dahrup.

Tre trut i hornet Hun mener ikke, at Køge Handel, VisitKøge og Connect Køge har givet handelslivet og køgenserne urealistisk store forventninger til, hvad lørdagens krydstogtbesøg kunne skabe af omsætning og ekstra byliv i Køge centrum og påpeger, at omtalen har genereret omtale og opmærksomhed om byen.

- Vi havde sagt meget klart, at det var et turn- around, men nogle har måske bare set, at der kom et krydstogtskib til Køge. Det handler om at skabe forbindelser og opbygge tillid. Det her var en generalprøve. Det har været hæsblæsende, og vi har ikke haft tid til at kontakte alle de rigtige samarbejdspartnere. Det har vi til næste år. En del af formålet var at sætte Køge på landkortet, og det mener jeg, vi har gjort, siger informationsmedarbejderen.

Hun og hendes kolleger fik i øvrigt en særlig »evaluering« af besøget, da Seabourn Ovation forlod Køge Havn, fortæller hun.

- Når et skib sejler, så sejler det jo. Men hvis de har haft en god oplevelse, tuder de lidt ekstra i hornet. Og de tudede tre gange i træk - vi jublede som små piger, og jeg fik gåsehud. Der kom vist også en lille tåre, siger hun med et grin.

Om godt et år, den 4. juli 2020, venter så det næste besøg af Seabourn Ovation. Her skal erfaringerne fra årets besøg bringes i spil, men da besøget falder sammen med den amerikanske uafhængighedsdag samt Køges 732 års fødselsdag, er de første ideer allerede ved at tage form, fortæller Ulla Dahrup. Hun håber, at byens butikker vil bakke op om at lave en folkefest.

- Vi tænker at lave en slags mini-Rebild, siger hun med henvisning til den årlige begivenhed i Nordjylland, hvor den amerikanske uafhængighedsdag fejres med tusindvis af deltagere.

relaterede artikler

Se billederne: Kæmpe krydstogtskib besøgte havnen for første gang 06. juli 2019 kl. 13:17