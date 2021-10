Få hjælp til drømmen

Kom til en praksisorienteret oplægs- og netværksaften og få hjælp og sparring til at komme ud over stepperne med dit eget projekt. Sådan lyderd et fra Køge Bibliotek, der inviterer alle med en iværksætterdrøm til en inspirerende aften.

Konsulenter fra Connect Køge og Sparringspartnerne vil vejlede i at starte egen virksomhed, og lokale iværksættere, som har levet drømmen ud, vil fortælle om deres vej mod eget firma.

Du kan blandt andet møde Christoffer Larsen, der driver kaffe-abonnementsvirksomheden Rista, Tascha Nielsen, som er en af ophavskvinderne bag smykkefirmaet Akva Jewellery og Susanne Wiese, der er selvstændig oversætter.

Sidstnævnte fortæller balndt andet om vigtigheden af at have et netværk:

- Som oversætter er netværk alfa og omega. Ved at bruge mit netværk får jeg nye opgaver og ikke mindst nye kunder. Derfor er det så vigtigt at opbygge og pleje sit netværk.

Udover netværk får deltagerne tips til at komme videre og mulighed for at fortælle om deres idé. Man er selvfølgelig også velkommen, hvis man allerede har startet egen virksomhed, som man gerne vil fortælle om og få flere idéer til.

Det er mandag den 4. oktober på Køge Bibliotek fra klokken 17-19:30

Det er gratis man man skal huske at tilmelde sig på koegebib.dk