Få hjælp til at kickstarte din bæredygtige forretning

Køge - 27. januar 2021

Nu er der godt nyt for iværksættere i Køge Kommune, som kan få hjælp til at kickstarte deres bæredygtige virksomheder: Connect Køge, Implement, IværksætterDanmark, og Erhvervshus Sjælland starter således et nyt forløb op under titlen "Cirkulær økonomi og bæredygtighed for iværksættere". Forløbet sættes i gang den 3. februar og løber over i alt tre online sessioner. Her får iværksættere en introduktion til bæredygtigt iværksætteri og hjælp til at komme godt fra start.

Det kræver ofte et andet mindset og en anden tilgang at få omsat sin grønne forretningsidé til en reel bæredygtig virksomhed. Løsningerne er ikke altid lige til, og til tider kræver det en anden og bredere tilgang til udviklingen af produkter og ydelser, hvor der for eksempel skal tages hensyn til kvalitet, miljø eller holdbarhed.

Connect Køge er nu med til at udbyde et forløb for iværksættere, hvor de gennem tre online sessioner kan få hjælp og sparring til det bæredygtige koncept, og hvordan man kan komme i mål med at udvikle produkter eller ydelser, der har fokus på bæredygtighed.

- Det kan godt give lidt sved på panden at starte ny virksomhed op, især når man samtidigt også skal medtænke bæredygtighed. Med forløbet "Cirkulær økonomi og bæredygtighed for iværksættere" kan vi nu stille en række eksperter til rådighed, som kan hjælpe iværksættere med at få tænkt hele konceptet igennem. Den fulde løsning behøver ikke at være der fra start, når man starter en bæredygtig virksomhed op. Det vigtigste er at få sat tankerne i gang om, hvad man gerne vil med bæredygtighed, og så kan man altid bygge videre på det. Og det er netop det, forløbet giver deltagerne - et sted at starte fra, siger erhvervskonsulent fra Connect Køge Mette Lerdorf.

Under forløbet får deltagerne en introduktion til bæredygtigt iværksætteri og inspiration og praktisk viden om, hvordan de kommer i gang med hjælp fra en række erfarne konsulenter. Forløbet er et miks af online undervisning, workshops og hjemmearbejde fra gang til gang.

Gennem de tre sessioner får deltagerne konkrete og velafprøvede værktøjer til at opbygge deres egen virksomhed inden for cirkulær økonomi og bæredygtighed. De får skabt sig et overblik over deres ressourcer, ambitioner og passion, som de efterfølgende kan handle på. Sidst, men ikke mindst stifter deltagerne også bekendtskab med de praktiske færdigheder, de skal bruge for at komme godt i gang som grøn iværksætter.

Det er gratis at deltage, og forløbet er for alle iværksættere, der enten stadig er på idéstadiet, eller hvis virksomheder er stiftet efter den 30/8/2016. CVR-nummer er altså ikke et krav.

Datoerne for sessionerne er den 3. februar klokken 16.30 til 19.30, den 17. februar klokken 16.30 til 19.30 samt den 3. marts klokken 16.30 til 19.30.

Tilmelding skal ske på Connect Køges hjemmeside www.connectkoege.dk. under Arrangementer. Her kan interesserede også finde flere oplysninger om forløbet.