FC Prostata klar til kamp

- Vi benytter lejligheden i tredje halvleg til at tale om vores problemer, og man har chancen for at tale med andre, der har lignende problemer med inkontinens og impotens, svedeture og andre ubehagelige bivirkning af behandlingen af prostatakræft. Man behøver ikke at have spillet fodbold før. Her er plads til alle, og man behøver heller ikke fodboldstøvler, men kan deltage i motionsfodtøj og påklædning, fortsætter Svend Erik Bodi.