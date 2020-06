Retten i Roskilde har giveret ejeren af Køge Eventyrland forbud mod at åbne, men Morten Bonavent har ikke opgivet sit magiske univers. Illustration fra eventyrlandets hjemmeside

Eventyrland: - Korruption og fodfejl

Køge - 10. juni 2020 kl. 12:56 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Køge Eventyrland anerkender ikke, at Køge Kommune har retten på sin side i sagen om etableringen af et legeland.

Selvom retten har talt, mener Morten Bonavent, der står bag Køge Eventyrland, at sagen handler om mere end en snarlig åbning af projektet; det handler om, at Køge Kommune har taget borgerrettighederne fra ham:

- Den her sag handler om korruption i Køge, og man kan begynde med at spørge sig selv om, hvorfor ingen politikere i kommunen har lavet en undersøgelse af (...), siger Morten Bonavent og nævner navnet på en embedsmand i Teknik- og Miljøforvaltningen:

- Hvis man havde været i retten i Roskilde, kunne man høre, hvordan han erklærede sig enig i at have begået mange fodfejl i sagen, og hvordan hele sagsforløbet bar præg af efterrationalisering. Jeg har aldrig haft mulighed for at forelægge mit projekt for andet end forvaltningen i Køge, og når den så videregiver løgne til politikerne, så kan de jo ikke andet, end at sige nej til mit projekt, fortsætter han og kalder det meget betænkeligt, at formanden for Klima- og Planudvalget ikke har iværksat en reel undersøgelse i sagen.

Morten Bonavent kalder den kendelse som Retten i Roskilde er kommet frem til for en »varetægtsfængsling« og ikke en egentlig dom.

- De har bare nedlagt et forbud mod en åbning af Køge Eventyrland, og nu har Køge Kommune så fået en »fin« afgørelse, de kan glæde sig over. Den afgørelse skal jeg selvfølgelig overholde, men der venter stadig en endelig sag, hvor retten skal tage stilling til bestemmelserne i Planlovens § 37, siger han og giver udtryk for, at han blandt andet vil kære afgørelsen til Landsretten.

Han giver desuden udtryk for, at »der vil ske noget« inden den 9. august, hvor han har fået påbud om at fjerne de konstruktioner på hans ejendom, der allerede er etableret.

Han kommer desuden med en ironisk beklagelse over hele forløbet:

- Jeg beklaget meget, at jeg har prøvet at åbne et hyggeligt sted i Lille Skensved, og jeg beklager, at ingen politikere i Køge har været aktivt på banen for projektet. Jeg er også uforstående overfor, at nogle overhovedet kan have noget imod Køge Eventyrland.

Eventyrlandet skulle have åbnet på lørdag den 13. juni, men nu er de altså foreløbig blevet bedt om at pakke helt sammen.

Morten Bonavent har mulighed for kære sagen til Landsretten inden fire uger og kan desuden rejse sagen ved et civilt søgsmål mod Køge Kommune.

