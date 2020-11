Europa-politiker på besøg hos lokal vindmølle-virksomhed

- Det er helt afgørende, at vi kommer rundt og lytter til vores virksomheder og får et indblik i hvilke processer, der kan være en begrænsning for dem. Både med hensyn til eksporten ud af Danmark og til det indre marked - men lige så vigtigt i forbindelse med den grønne omstilling og kampen for en renere verden, siger Linea Søgaard Lidell.

- Her har vi endnu et flot eksempel på en lokal Køge virksomhed, der leverer produkter til kampen for en renere og mere CO2 neutral verden. Jeg bliver stolt over, at vi har så mange virksomheder her i Køge, der leverer højklasse og eftertragtede ydelser. Virksomhederne er fundamentet for vores velfærd. De skaber vækst, arbejdspladser og omsætning, som i sidste ende er med til, at betale for vores alles velfærd, siger Ken Kristensen.