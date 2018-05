Se billedserie Alle unge i alderen 16-30 år med tilknytning til Køge er velkomne hos Gnisten. Her ses stedets to medarbejdere Kim Ortmann og Heidi Nielsen. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Et vigtigt frirum for de sårbare unge

Køge - 25. maj 2018

Det er godt og vel tre år siden, at det åbne tilbud til unge startede op som et projekt under Sundhedsstyrelsens Satspulje. Efter at have haft flere positive resultater med at hjælpe unge er Gnisten nu blevet et fast kommunalt tilbud i Køge Kommune.

Gnisten holder til i et boligområde i Ølby, hvor et større lokale er indrettet hyggeligt med sofaer og borde samt et køkken. Det åbne tilbud har åbent tre dage om ugen i tidsrummet 14.30-19.30 og henvender sig til unge i alderen 16-30 år.

De unge bestemmer selv Hos Gnisten har man fokus på, at det langt hen ad vejen er de unge selv, der bestemmer aktiviteterne. På en tavle i lokalet står en lang liste med 43 forskellige bud på aktiviteter, heriblandt en tur til Tivoli, Den Blå Planet eller Køge Festuge.

- Vi har meget fokus på, hvad de unge gerne selv vil, så de kommer med mange forskellige forslag til aktiviteter. Der kan være stor variation, og aktiviteterne kan både kan finde sted i kommunen eller eksempelvis i København, fortæller Kim Ortmann, der er uddannet pædagog og den ene af to ansatte hos Gnisten.

Han peger på, at variationen i aktiviteterne netop giver et billede af de unge, som kommer hos Gnisten.

- Alle deltager ikke i alle aktiviteter, for de er meget forskellige. Aktiviteterne afspejler nemlig de unge, som også er meget forskellige, forklarer Kim Ortmann.

Støtter hinanden Det åbne tilbud henvender sig til en bred målgruppe. Det gælder både aldersmæssigt men også i forhold til de unges situation, fortæller Heidi Nielsen, der er ny medarbejder hos Gnisten. Det er nemlig både unge med en diagnose, psykisk sårbare eller ensomme unge og helt »almindelige« unge, der mangler et sted at møde andre unge, som besøger Gnisten.

- De unge vil rigtig gerne ud, men det er ikke altid, de har nogen at tage afsted med. Så kan de tage med os i stedet, og det er en kæmpe tryghed for dem, at vi er med, fortæller Heidi Nielsen, der er uddannet ergoterapeut.

Hun ser Gnisten spille en stor rolle for de unge.

- Gnisten er med til at skabe et netværk for de unge, og det er super vigtigt. De er også gode til at bruge hinanden og mødes privat, og det er en stor succes, når de unge selv tager initiativ, siger Heidi Nielsen og uddyber:

- Vi forsøger at give de unge et frirum, hvor de kan tale om stort set alt. Her er det okay at være sig selv, og de unge er meget åbne og gode til at støtte hinanden.

Torsdag den 31. maj inviterer Gnisten til Åbent Hus i lokalet på Karlemosevej 7 i Køge. Her vil der være mulighed for både unge og pårørende at høre mere om stedet og hilse på medarbejderne.