Udover et spændende arbejde giver det også Troels Cuno Larsen rigtig meget at møde arbejdskammerater fra andre lande og kulturer på den store arbejdsplads, som det nye hospitalsbyggeri er.

Et tilfældigt kig på Facebook gav pote: - Det ser sgu da spændende ud

Køge - 15. november 2020 kl. 11:44 Af Lars Andersen Kontakt redaktionen

»Det ser sgu da spændene ud«, tænkte 20-årige Troels Cuno Larsen, da han scrollede ned igennem sit Facebook-feed og fandt Byg med Unge-alliancens jobopslag, der opfordrede ham til at starte op som struktørlærling med en praktikplads på byggeriet af universitetshospitalet i Køge.

Efter 3-4 måneders arbejdsløshed under første bølge af corona i foråret, blev det derfor Troels' livline at være med til at bygge et af Danmarks vigtigste byggerier.

Det skriver Byggeherreforeningen i en pressemeddelelse.

Mangel på lærlinge Alt for få unge uddanner sig inden for byggeriets erhvervsuddannelser, og struktøruddannelsen er en af de uddannelser, der lider særligt. Det fik totalentreprenøren bag Universitetshospitalet i Køge at mærke, da de kort for inden sommerferien ikke kunne finde nogen struktørlærlinge, der kunne være med til at bygge det kommende hospital.

Helt overvældende På byggepladsen er der allerede sket store fremskridt siden juli, og bygningerne skyder langsomt i vejret. Troels har nu været struktørlærling i fire uger, og kan godt lide at observere processen:

- Det er næsten helt overvældende. Der sker så mange ting rundt omkring. Det er fedt når man sidder og er på vej hjem, at man kan reflektere over det man har lært og man kan bruge det til at få en bredere, samt bedre forståelse for processen bag et byggeri, fortæller Troels.

Han har indtil videre lært at binde stålet sammen inde i betonen med ståltråd, der danner fundamentet for hele bygningen. Han har også lært at lukke vægene af inden man støber dem med beton, og en masse andet:

- Det handler meget om teknik, og meget om at øve sig indtil man er blevet super god til det. Det er lidt ligesom at cykle - i starten kan man slet ikke finde ud af, og på et tidspunkt så sidder den der bare på rygraden, siger han.

- Det er så det fysiske arbejde som er meget gentagelser. At læse tegninger er en helt anden ting, men også super spændene at lære om og udvikle sin forståelse for.

Startede som arbejdsmand Men at være på en byggeplads er ikke helt nyt for Troels. Han har tidligere arbejdet som arbejdsmand i et andet håndværkerfirma, og på trods af, at det ofte var de lidt kedeligere opgaver, der var efterladt til ham, var det bl.a. det, der vækkede hans interesse for at arbejde i byggeriet.

- Mit tidlige arbejde som arbejdsmand var egentlig det, der åbnede mine øjne op for byggeri, fortæller han.

- Jeg fik prøvet forskellige ting af, samt observeret mange af de forskellige ting der sker på en byggeplads. Det var altid fedt om sommeren, men om vinteren var det altså mig, der blev sendt op på taget med vandpumperne, når der var oversvømmelse.

- Det var alligevel fedt at prøve det hele lidt af, og jeg fandt efterfølgende ud af, at det var sgu det der var interessant for mig, siger Troels.

Han skal nu være i praktik på byggepladsen i cirka to år og skal derefter starte grundforløb på Roskilde Tekniske Skole, der ikke kunne samle nok elever sammen til et grundforløb i dette semester.

Men Troels er glad for at få den praktiske erfaring fra start:

- Jeg kan godt lide det med, at jeg nu ikke skal sidde på skolebænken og prøve at forstille mig, hvordan det ser ud. Nu har jeg set det hele foran mig, og nu har jeg bare en hel masse spørgsmål, som jeg glæder mig til at få svar på, fortæller han.

Historier fra hele verden En af de ting, som Troels synes er særligt spændende ved arbejdet på byggepladsen, er de mennesker han møder i løbet af sin dag fra forskellige dele af verdenen:

- Det kan give nogle sine udfordringer rent sprogligt, men det giver så meget andet. Udover at lære at løse mine opgaver, lærer jeg også noget om, hvor de andre kommer fra gennem deres historie, siger han.

- En af dem jeg har arbejdet med, har arbejdet i hele Europa og flere steder i Afrika, og det er spændende at høre om. Hvordan er han havnet her i Danmark, og hvad har han oplevet?

- Det er også fedt at få råd fra folk i samme branche fra forskellige dele af verden, og høre hvad de har oplevet, på godt og ondt. Det er super lærerigt for mig, for nogle af de ting får man bare ikke fra en skolelærer. Man får menneskehistorier og kulturelt indblik, og så en masse fagligt, fortæller Troels.

Noget at være stolt over Lone Thrane, projektleder i Bygherreforeningens Byg med Unge-alliance, er glad for at have hjulpet både entreprenøren og bygherren Region Sjælland med at finde unge i lokalområdet, der var klar på at uddanne sig inden for faget.

- Det er en vigtig og udfordrende samfundsmæssig opgave for de store byggepladser og entreprenører, men også for erhvervsskolerne. Det er vigtigt at løfte i fællesskab. Vi er glade for at kunne bidrage som bindeled og sparringspartner på forskellige måder, siger hun og fortsætter:

- Vores kampagne har udmøntet sig i konkrete praktikpladser, og har hjulpet nogle af de unge, der blev arbejdsløse under første bølge af coronapandemien. Nu kan de være med til at bygge en vigtig del af Danmark og starte en uddannelse, der kan åbne op for mange veje fremadrettet siger Lone Thrane.

Og det er også noget, Troels kan nikke genkendende til.

- Jeg gik fra at have siddet derhjemme i en 4-5 måneder under corona og ikke have lavet noget. Jeg havde så meget tid, at jeg blev træt i hovedet, og før corona havde jeg gået og kæmpet lidt med, hvad jeg ville, siger han.

- Jeg ville ikke tage en uddannelse bare for at tage én. Nu synes jeg at det er så fedt at være i gang igen.

- Og jeg synes, det er noget, jeg kan være stolt over at være med til. Hvem ved - måske en dag får jeg en kone, der skal føde vores barn derinde, slutter den glade lærling.

Der er indtil videre blevet ansat to struktørlærlinge på byggeriet, der forventes at være bygget helt færdigt ved udgangen af 2025.