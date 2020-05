Planerne for en økologisk sommerlejr ved Lille Syd i Herfølge lever videre, men det bliver nok først til næste år, at Peter Aalbæk Jensen kan realisere alle del af projektet. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Et prøveår med økologisk sommerlejr

Køge - 26. maj 2020

Den planlagte økologiske sommerlejr i Herfølge kan nok først rulles ud for alvor i 2021.

Det må gå sin skæve gang og i år bliver nok et prøveår, hvor vi så kan rulle endnu mere ud til næste år.

Det er »krofatter« Peter Aalbæk Jensens sammenfattende kommentar til hans planlagte »sommerlejrhøjskole«, hvor der på en stor plads ved forsamlingshuset Lille Syd i Herfølge skal være muligt at »præve den økologiske livsstil af«.

Projektet skulle egentlig snart have været klar til at byde de første gæster velkommen til et område, hvor de kunne slå sig ned i kortere eller længere tid, men coronakrisen har kastet en kæp i hjulet på tidsplanen og på det seneste møde i Klima- og Planudvalget blev beslutningen om at give tilladelse eller ej til projektet også udsat. Det skete som følge af, at projektet er blevet rettet til, efter flere høringssvar, og nu skal i fornyet høring hos naboerne.

Den udfordring tager idemanden Peter Aalbæk med oprejst pande:

- Det er jo demokratiet, når det fungerer og der er kommet nogle gode ting ud af processen, siger han med henvisning til, at blandt andet området for beboelsen er blevet flyttet til en endnu bedre placering.

Hele projektet bunder i de efterhånden velkendte tanker som filmmanden, der nu også er selvudnævnt »krofatter« på Lille Syd, har formuleret omkring et bæredygtigt og økologisk samfund i området vest for Herfølge Station. Her er det meningen, at der også skal være en større boligudbygning og tanken bag sommerlejren er, at man her kan prøve det økologiske liv på landet af - inden man måske selv bygger hus i området, der skal have præg af et selvforsynende samfund.

Det er meningen, at en række aktiviteter skal sætte fokus på relevante verdensmål i krydsfeltet mellem bæredygtig byudvikling samt liv og produktion på landet. Det gælder for eksempel etablering af nyttehaver, foredrag og herudover keramik, yoga, løb, fællesspisninger, koncerter og lignende.

Det hele kræver en landzonetilladelse fra Køge Kommune før planerne kan blive til virkelighed.

I sagen kan man læse, at de indkomne høringssvar blandt andet gælder en bekymring i forhold til manglende struktur, og at området ikke bliver holdt rent og ryddeligt. Flere naboer udtrykker også bekymring for, at der ikke vil være tilstrækkelig parkerings- og vejkapacitet. Flere af indsigelserne omhandler også manglende information om den praktiske afholdelse.

Peter Aalbæk har allerede på den baggrund foreslået at ændre projektet ved at rykke lejrpladsen længere væk fra naboer og justeret så overnatning som udgangspunkt begrænses til skolernes sommerferie.

, På det seneste møde besluttede Klima- og Planudvalget dog, at før man kommer så langt, skal projektet - med de nye ændringer - først ud i en ny høringsrunde hos naboerne. Derpå tager udvalget det op snarest muligt.