Et mindesmærke med mange følelser bag

På en tur rundt i Køge by må man ikke snyde sig selv for et besøg ved byens fine mindesmærke for redningen af de danske jøder under 2. Verdenskrig.

- Vi er her i dag for at hylde almindelige menneskers handlinger af stort mod og enestående menneskelighed i en tid fyldt med ondskab og fortvivlelse. Deres gerninger vil genlyde i årene der kommer - deres medfølelse og deres nåde er selve det fundament, verden står på.