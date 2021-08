Se billedserie Jeg har altid haft en kærlighed til hunde. Jeg kan ikke gå forbi en hund uden at have en kontakt til dem, også selv om det bare er øjenkontakt. Derfor jobbet som hundefrisør det bedste job for mig, fortæller Suzanne Desiree, som er indehaver af salonen Dog Care. Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Et liv som hundefrisør: Det er så sundt for hjertet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Et liv som hundefrisør: Det er så sundt for hjertet

Køge - 15. august 2021 kl. 05:06 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen

- Hej med dig, Basse, hej skat, siger Suzanne Desiree begejstret og slår hænderne sammen, da en hund kommer ind i salonen.

I år kan Suzanne Desiree fejre sit 40 års jubilæum som hundefrisør, og hendes glæde ved de firbenede er ikke blevet mindre med årene.

- Det er min hobby, der er blevet til min levevej. Hvis man godt kan lide hunde, så er man blandt dem hver eneste dag med mit job. De er så trofaste og loyale og glade. Som regel i hvert fald, siger Suzanne Desiree, der driver salonen Dog Care i Bjerggade i Køge.

Suzanne Desiree er uddannet hundefrisør, men det er ikke et krav for at begå sig i faget.

- Det tager tre år at blive uddannet hundefrisør, hvor man skal op til fem eksaminer. Man skal kunne have et varmt hjerte og en stor tålmodighed. Det er også et hårdt fysik job, fordi man bruger kroppen meget, men det er så sundt for hjertet, for det er sgu hyggeligt, fortæller hun, der selv har uddannet 15 elever gennem årene.

Mode og frisurer

Der er nemlig meget, som man skal kunne for at klippe og trimme hunde rigtigt. Man skal også kunne noget om hundenes anatomi og så lærer man førstehjælp.

- Der er ekstremt mange hunderacer, som skal klippes på forskellige måder. Der er nogle officielle måder, som racerne skal klippes på. De skal ikke klippes ens. En spaniel behandler man på én måde og en terrier på en anden måde. Men man skal også følge med tiden, for det ændrer sig, lige som hos damefrisøren. Og selvfølgelig sørger man for at opfylde kundernes ønsker, men med respekt for racen, forklarer Suzanne Desiree, der som barn begyndte at klippe familien egen hund, da hun selv var bare syv år gammel.

Basil på bordet

Hunden på bordet lige nu er en jack russell-terrier ved navn Basil. Han vimser lidt rundt, men finder sig trofast i, at Suzanne Desiree trimmer ham ved at trække løse hår ud at den kraftige pels.

- Det er ikke alle hunde, der bryder sig om at blive trimmet, men de kender turen. Ham her nyder det. Til sidst laver vi en lille afslutning, hvor de skal bruge snuden og finde lidt godbidder. Alle hunde kan bruge snuden, og så får de en lille hyggestund, fortæller Suzanne Desiree.

Hun understreger, at det er vigtigt for hundenes velbefindende, at deres pels bliver passet og plejet.

- Der er mange hunderacer, der efter racen skal være langhårede, men så kan man ikke lade dem have et rigtigt hundeliv, for de kan ikke så godt gå i skoven, hvor pelsen bliver beskidt og tager blade med sig, påpeger Suzanne Desiree.

Det er også vigtigt at trimme hundens pels, for der kommer nyt hår inderst inde, som skyder det gamle af. Og hvis man ikke piller det af, sidder det og generer og klør lidt.

- Så hjælper man med at pille det af. Basil her bliver trimmet hver 8. uge, forklarer hun.

Baseret på tillid

Suzanne Desiree lægger meget vægt på, at det handler om at skabe tillid mellem frisøren og hunden. Derfor er hundene heller ikke spændt fast på bordet, som nogle andre saloner bruger det.

- Hundene står bare stille, mens de bliver klippet. Jeg bruger hænderne. Det er en form for tillid. Og en form får respekt. Hundene skal helst begynde at komme til frisør, inden de er seks måneder, så de lærer det helt fra hvalp. Så kan man bedre modellere dem, når de ved, hvad der foregår, og det bliver meget nemmere at have med dem at gøre, lyder opskriften på et succesfuldt besøg hos hundefrisøren.

At hundefrisøren har et nært forhold til vovserne, er der ingen tvivl om.

Græder når hundene dør

- Det er mine hunde alle sammen, så gud, hvor har jeg tudet med mange af mine kunder, når deres hund dør. Hundene kommer til at gå ind i ens hjerte, og man har en følelse for de kunder, man har, siger Suzanne Desiree.

Derfor er hendes største ønske også, når hun fejrer sit jubilæum den 18. september, at kunderne kommer med billeder af deres hunde, så hun kan lave et fotoalbum.

- Jeg kan huske dem alle sammen, siger hun.

Salonen har kun åben hver mandag og fredag, for Suzanne Desiree har også et andet job, der relaterer sig til hunde. Hun sælger dyreartikler til dyrehandlere på Sjælland, og så holder hun kurser for hundeejere, som gerne selv vil lære at klippe og trimme deres hund.

- Det er smadder hyggeligt, og jeg elsker at lære fra mig, fortæller hun.