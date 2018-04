Se billedserie Henning Andresen fra Bjæverskov har hele sit liv været tæt på tivoliet, og den 60-årige indehaver af Skandinavisk Tivoli Park kan ikke forestille sig en anden tilværelse. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Et liv med fart på karrusellen

Køge - 11. april 2018 kl. 08:03 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det danske forårsvejr viste sig endelig fra sin bedre side. Solen stod skarpt på den skyfri himmel, og det lune vejr havde fået lørdagens gæster til at finde både solbriller og tynde jakker frem.

DAGBLADET Køge befandt sig i weekenden på Savværksgrunden i Borup, som vanen tro dannede ramme om Skandinavisk Tivoli Parks forårsåbning. Dagene markerede også starten på sæsonen for Henning Andresen og resten af holdet bag det omrejsende tivoli, der de næste fem måneder rejser det halve Danmark rundt.

Selv har han hjemme i Bjæverskov, men de næste mange dage og uger er på han på farten for at besøge omkring 22 forskellige byer og byfester. Et liv, som han på ingen måde er ukendt ved. 60-årige Henning Andresen har nemlig aldrig kendt til en anden tilværelse.

- Det er hele mit liv. Jeg arvede tivoliet fra mine forældre og har aldrig lavet andet. Jeg er vokset op med det, og en dag håber jeg, at mine børn vil tage over, fortæller Henning Andresen.

Ingen pension Når først sommersæsonen er skudt i gang for Skandinavisk Tivoli Park, er Henning Andresen nærmest på 24 timer i døgnet, fortæller han. I hele perioden bliver der sagt nej til familiefødselsdage, for det er præmissen.

- Sådan har det altid været, så det er naturligt. Tivoliet kommer i første række, fastslår Henning.

Han har umådeligt svært ved at forestille sig lave andet end at rejse rundt med kræmmermarked, radiobiler, hoppeland og karruseller .

- Det ville være ligesom fodboldspillere, som stopper efter en lang karriere. Man mister en del af sig selv. Derfor vil jeg også blive ved til det sidste, og jeg regner med at dø på pinden, fortæller Henning Andresen.

Den 60-årige tivoli-indehaver kan dog godt mærke, at alderen begynder at trykke.

- Men det holder mig i gang, og det er ligesom gratis bodybuilding. Heldigvis har vi i dag også flere maskiner til at lave de tunge ting, hvorimod vi løftede alt i gamle dage, husker Andresen.

Hvorfor er det stadig interessant at være en del af tivoliet efter så mange år?

- Noget af det sjoveste er at høre de grinende unger i karrusellen. Så går jeg rundt med et stort smil. Selvfølgelig handler det også om at tjene penge, så huslejen kan betales, men det vigtigste er at skabe godt humør hos vores gæster. Det er der noget tilfredsstillende ved, forklarer Henning Andresen.

350 meter i længden Efter så mange turnéer og år i branchen kender Henning rigtig mange mennesker i de forskellige byer. Når Skandinavisk Tivoli traditionen tro tager fire uger på Bornholm for at besøge by- og havnefester, vil han møde mange velkendte ansigter. Og han glæder sig til at komme af sted.

I første omgang er næste stop Store Merløse Kræmmermarked, og herefter følger en lang række af byer og markeder på store dele af Sjælland, Lolland og Falster. Turnéen slutter til september, og først til november får Henning og familien tid til et par ugers ferie.

Men indtil da er fokus retter mod at fragte tivoliet og alle dets forlystelser godt videre til næste destination. Et tivoli, der fylder 350 meter i længden, når alt holder på én række, forklarer Henning, der under interviewet bliver afbrudt af sin mobiltelefons kimen.

- Jeg sidder lige i møde, men jeg kommer ud om lidt, og så får du bare en øl på min regning, lyder det hurtige svar fra Henning Andresen, som kort tid efter begiver sig ud blandt forlystelser og børnelatter med et stort smil på læben.