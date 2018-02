Et hårdt men pragtfuldt jazzliv

Sølund skal dog først lige lægge et repertoire med de andre musikanter. Alle gamle rotter i faget og med et cv, der kan slå benene væk under de fleste. Jack Anderson på trompet, Hans Knudsen ved flyglet, Erik »Krølle« Andersen på klarinet og så Jens Sølund på kontrabassen. Dagens gæstesolist er den gamle »Klyde« Tom McEwan bag trommerne.

Det tager dem ikke lang tid at få griflet et spillesæt ned på papir. Ikke fordi, at de bare kan spille jazzklassikerne på rygmarven, men fordi de kan deres repertoire og aldrig er bange for at sprælle i nettet, når der er soloer på omgang.