Et grønt, frit og stærkt 2021 i Køge Kommune

For Radikale Venstre har været i fuld gang i 2020: Vi har bl.a. sikret penge til bæredygtige indkøb, bedre integration, stærkere skoler, og vi har kæmpet for større åbenhed i kommunens forvaltning, et styrket, grønt erhvervsliv og øget trafiksikkerhed.

STÆRK: Vi vil hjælpe til med at gøre de svage stærke: Socialt udfordrede unge mennesker, der har det svært, også med at komme i arbejde. Skolebørn, der har brug for gode specialtilbud. Handicappede borgere, der er stærke, når de får god og respektfuld hjælp. Udsatte boligområder, der kæmper med stigmatisering og sociale udfordringer men som kan og er SÅ meget mere.

Og så vil vi give Køge Kommunes erhvervsliv de bedste muligheder for en bæredygtig vækst - et stærkt erhvervsliv kan nemlig mere end "blot" at tjene penge: Et stærkt erhvervsliv sikrer arbejdspladser - også for unge - og tager hensyn til miljøet og er en afgørende forudsætning for en velfungerende kommune. Og et stærkt erhvervsliv kræver stærke mennesker - bl.a. stærke, veluddannede unge mennesker fra et stærkt uddannelsessystem.