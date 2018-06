Svært handicappede borgere, blandt andet her fra Agerbækhuse i Køge, får nu mulighed for tilkøb af personaleledsagelse under ekstra ferie. Udvalgsformand håber, at det kan give borgerne et frisk pust væk fra hverdagens trummerum. Foto: Lene Ploug Frederiksen

Et frisk pust væk fra den daglige trummerum

Både Handicaprådet og pårørenderådet ved Agerbækhuse er helt enige. Såfremt ordningen evalueres, og såfremt der sikres tilstrækkelig personaledækning i botilbuddene som helhed, er det en rigtig god ide at lade svært handicappede borgere og deres pårørende kunne tilkøbe socialpædagogisk ledsagelse under deres ferie. Feriedage, der rækker ud over de eksisterende fem dages ferie, som allerede er indarbejdet i botilbuddenes driftsbudget, skriver DAGBLADET.

- Samtidig piller vi ikke ved det eksisterende tilbud om ferie, men giver i stedet mulighed for, at man kan købe sig til, at kendte ansigter kan tage med borgeren på yderligere ferieture. Vi ved fra personalet, at det er godt for borgeren at komme på ferie og helst med kendte ansigter, fordi borgeren er meget afhængig af at kunne kommunikere med person, der forstår dem, siger Lissie Kirk videre.