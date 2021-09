Se billedserie I august åbnede Leonardoskolen i Køge Kommune dørene for sine 33 elever. Friskolen henvender sig til såkaldt højt begavede børn. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Et frirum for følelserne: Friskole for højt begavede børn er på plads

Køge - 11. september 2021 kl. 15:39 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen

Set udefra ligner det ikke ligefrem en skole. Men går man indenfor i den lille, grå barak i Campus Køge, ligner lokalerne de fleste andre klasseværelser. Og så alligevel ikke helt.

Alle rummene har både sofaer og bløde sækkestole, der står liggeunderlag klar i hjørnerne, og langs vinduerne har eleverne selv »bygget« arbejdsstationer, hvoraf er godt afskærmet af reoler.

Midt i august åbnede Leonardoskolen for første gang dørene op for sine i dag 33 elever, der hører under betegnelsen højt begavede børn. Mens de fleste af eleverne kommer fra Køge, er der også en del fra København, mens ellers er der børn fra hele 13 forskellige kommuner.

Skolens stifter, Marianne Ladegaard, peger også på, at der ikke er mange lignende tilbud i regionen. Med skoler i Gladsaxe og Roskilde er Leonardoskolen umiddelbart blot den tredje skole på Sjælland henvendt til højt begavede børn, fortæller Ladegaard.

Tættere relationer Indenfor i lokalerne, som skolen lejer af Køge Handelsskole, sidder tre elever og leger »tatoveringsbutik«. Skoledagen er stort set slut, og klasseværelserne går dermed over til at være mere SFO end undervisning. Generelt er der godt fyldt med møbler i de tre undervisningslokaler, og meget af inventaret er blevet sponsoreret.

Blandt andet ankom der for nylig en lastbil fyldt med møbler fra Jylland, hvor skolen blot skulle betale for fragten, fortæller skoleleder Kasper Larsen.

Han underviser eleverne i flere fag som naturvidenskab og matematik og er blandt skolens i alt fem medarbejdere. Den nye skoleleder, der er uddannet folkeskolelærer og tidligere har arbejdet på efterskole og VUC, ser frem til jobbet på Leonardoskolen.

- Det er en spændende udfordring at forsøge at gøre en forskel for de her elever og give dem noget, de ikke får i folkeskolen.

Han peger på, at Leonardoskolen på nogle punkter kan minde om livet på en efterskole, fordi elever og lærere kommer tættere på hinanden i de små klasser.

- Det giver nogle andre og tættere relationer på et personligt plan, pointerer Kasper Larsen.

Nødvendig motivation En af de ting, som skolen arbejder med i hverdagen, er projektorienteret undervisning. De første 14 dage efter skolens åbning havde eleverne et introforløb, hvor målet var, at der ikke skulle siges nej til dem, så de overordnet havde fri leg, forklarer skolelederen.

Derudover er skolen meget bevidst om selv at lade børnene vælge deres emner inden for nogle rammer.

- Vores elever har et ekstra stort behov for at være motiverede, og derfor er det essentielt, at de kan se en mening med det, de vælger og arbejder med, og så kan vi bagefter skubbe dem i den rigtige retning, så de lærer noget, fortæller Kasper Larsen.

Kigger man på elevernes skoleskema, ser det noget anderledes ud end de klassiske fra folkeskolen. Fag og projekter kører over længere tid, og det er der en god forklaring på. Flere af eleverne har nemlig haft dårlige oplevelser fra folkeskolen, hvor man typisk skifter mellem fag flere gange dagligt, pointerer Kasper Larsen.

- I stedet prøver vi hos os at give dem mulighed for at forbyde sig mere i de enkelte fag, inden de skal videre til noget nyt.

Et frirum for følelserne Et andet vigtigt mål for Leonardoskolen er at skabe et fællesskab for de højt begavede børn, der måske i folkeskolen ikke altid har følt sig inkluderet og en del af det sociale liv.

Derfor er det vigtigt, at de møder andre børn, som tænker lige så hurtigt til dem, forklarer Marianne Ladegaard.

Hun peger på, at skolen vil være et frirum for eleverne, hvor de har plads til deres typisk ekstra mange følelser.

- Vi vil skabe et frirum med rummelighed og imødekommenhed, hvor vi kan rumme børnene og alle deres følelser, fortæller Ladegaard.

Samtidig handler det om at udfordre eleverne, og når de sidder i klasseværelset på Leonardoskolen, får de mere individuel undervisning, end de ville have gjort på en folkeskole, og det gør en forskel, lyder det.

- Det er vigtigt, at de bliver udfordret fagligt. Ofte i folkeskolen har man ét materiale til én klasse. Hos os er det nærmere ti forskellige materialer til ti elever, forklarer Ladegaard.

Kan spejle sig Stifteren af den nye friskole fortæller, at man har haft et godt samarbejde med både Køge Handelsskole og Campus Køge. Det er også førstnævnte, som står for Leonardoskolens frokostordning.

Oprindeligt forslog Marianne Ladegaard at placere den nye friskole på Gymnasievej, men den mulighed forsvandt. I stedet trådte campus og handelsskolen til, og det samarbejde har været rigtig godt, fortæller stifteren.

- Der har været en god dialog, og de har været rigtig imødekommende over for os. Vi er også glade for, at vores elever går i skole på campus, fordi de kan spejle sig i og spare med de ældre elever fra de nærliggende ungdomsuddannelser. Dem skal de jo også selv videre til en dag, påpeger Marianne Ladegaard.

Indtil videre har Leonardoskolen elever i årgangene fra 0.-7. klasse, og med tiden stiger det til at rumme børn op til 9. klasse.

