En 38-årig kvinde fra Solrød blev udsat for tasketyveri på Køge Torv lørdag. Arkivfoto: Simon de Visme

Et døgn med mange indbrud og tyverier

Køge - 06. oktober 2020 kl. 16:45 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen

Politiet modtog syv anmeldelser om indbrud og lommetyveri mandag. Det fremgår af døgnrapporten fra Midt- og Vestsjællands Politi.

Mandag anmeldte Kirstinedalsskolen i Køge, at der havde været indbrud i weekenden. Indbruddet var sket på skolelederens kontor via t opbrudt vindue. Skolen kunne endnu ikke meddele politiet, hvad der er blevet stjålet.

I weekenden har der også været indbrud i kontoren hos FOA i Nørregade i Køge. Gerningsmanden er kommet ind via hoveddøren ved at bryde låsen op. Inde på kontoren var der spor efter gerningsmandens færden i hele huset, hvor diverse skabe og skuffer var brudt op eller låst op med rette nøgler, som ellers havde været gemt væk. Der blev stjålet et mastercard med tilhørende kode, som efterfølgende blev brugt til at hæve kontanter fra en pengeautomat på Torvet i Køge. Det skete søndag klokken 19.04, oplyser politiet.

I weekenden var der også indbrud på lægeklinikken på Niels Juelsgade i Køge. Politiet mener, at gerningsmanden har sparket døren op, for man fandt et fodaftryk på dørens yderside. Tyven har været inde på kontoret, hvor han har stjålet en lille pengekasse med byttepenge fra en skuffe.

Tyv vækkede beboer

Der har også været tre indbrud i private boliger.

Et var på Bodilsvej i Køge, hvor en tyv er gået ind via en ulåst hoveddør. Tyven gik videre ind i soveværelset, hvor husets beboer lå og sov. Det lykkedes tyven at slippe afsted med en stjålet Doro mobiltelefon, oplyser politiet.

På Lyngvej blev der stjålet en bilnøgle til en varebil under et indbrud. Her stod bryggersdøren og værkstedsdøren åben, da beboeren kom hjem. Skuffer og skabe stod åbne og var gennemrodet i værkstedet, og i bryggerset stod den ene skuffe åben. Politiet oplyser, at der formentlig kun blev stjålet en bilnøgle til en varebil, som ikke var på adressen, og en nøgle til værkstedet.

På Ølsemagle Strandlindevej gik det ud over en villa. Her kunne man finde mærker efter, at vinduet var brudt op. Der var spor af færden i alle rum i huset, idet skuffer og skabe stod åbne og indholdet lå på gulvet. Politiet oplyser, at der blev stjålet en computer, et Canon Eos D5 kamera og valuta.

Lommetyv på Køge Torv

Lørdag blev en 38-årig kvinde fra Solrød udsat for et lommetyveri, mens hun handlede på Køge Torv. Op af hendes taske blev stjålet et sæt Ipods Pro hovedtelefoner, som lå i deres etui. Kvinden bemærkede ikke noget til lommetyveriet, fortæller politiet.