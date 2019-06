39-årig dømt for vold på bosted og for et meget stort antal butikstyverier af sprut og øl. Det afgør Retten i Roskilde. Foto: Katrine Wied

Et års fængsel for 45 butikstyverier: Gik målrettet efter sprut

Sådan bliver anklageskriftet ved med at liste 45 tilfælde op, hvor den 39-årige mand fra Bjæverskov har begået butikstyveri for fortrinsvis at stjæle et par flasker sprut eller anden alkohol i supermarkeder i København, Ringsted og Bjæverskov. Manden var også tiltalt for vold, forstyrrelse af den offentlige orden og blufærdighedskrænkelse, da retssagen var for i Retten i Roskilde.

To flasker Jack Daniels whisky og to flasker Hennessy cognac til en samlet værdi af 968 kroner. En halv liter sodavand og fire papkartoner med rødvin til i alt 439 kroner. Tolv 6-pack Tuborg classic øl til en samlet værdi af 636 kroner.

