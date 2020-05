Se billedserie Kronprins Frederik igangsatte toget og indviede dermed Køge Nord Station og København-Ringsted jernbanen. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Et år siden: Kronprinsen på jomfrutur på ny højhastighedsbane

Køge - 31. maj 2020 kl. 05:48 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I dag er det et år siden, at kronprins Frederik indviede den nye flotte station Køge Nord Station og den nye jernbane mellem København og Ringsted. Her er reportagen fra den gang: Sjælland har fået en ny jernbane. Køge har fået en ny station.

Nøjagtig klokken 11.18 steg kronprins Frederik ud af toget fra Københavns Hovedbanegård og trådte ud på den nye Køge Nord Station. Kort forinden var et tilsvarende tog ankommet fra Ringsted Station. Det skete ved den officielle indvielse af den nye København-Ringsted-jernbane og Køge Nord Station, skriver DAGBLADET.

- Det er det største jernbaneprojekt i Danmark de seneste 60 år. København-Ringsted banen skal være med til at give en mere robust trafik på Sjælland og sikre grøn transport. Den nye bane skal løse flaskehalsproblemer omkring Roskilde og give flere tog og færre forsinkelser til glæde for passagererne i hele landet, sagde Banedanmarks administrerende direktør Per Jacobsen ifølge avisen.

På et fløjtesignal fra kronprinsen satte det festpyntede tog derefter i gang og kørte igennem det røde silkebånd, der markerede indvielsen.

Jernbanen er Danmarks første højhastighedsbane, der kan klare, at tog kører op til 250 kilometer i timen den dag, DSB også får så hurtigt et tog.

Også DSB's administrerende direktør Flemming Jensen holdt tale.

- Ringstedbanen får en enorm betydning for togdriften i hele Danmark. Den giver en mere robust mulighed for at afvikle trafikken mellem landsdelene, sagde han og talte om transporttiden fra Sjælland til København.

Herefter bad Per Jacobsen kronprinsen om at forestå indvielsen af jernbanen. Det foregik fra en lille plads ved siden af perronen, hvor kronprins Frederik med en togfløjte gav signal til, at toget kunne sætte i gang, hvorefter toget brød gennem det røde silkebånd, som var spændt ud over banen.

København-Ringsted åbner for passagerer i morgen.

