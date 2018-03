Se billedserie Området kendt som Collstrop-grunden er i dag en stor parkeringsplads, lige på den anden side af Køge Station. Foto: Elmer Madsen Foto: Dino Svenningsen

Send til din ven. X Artiklen: Erhvervspark på P-pladsen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Erhvervspark på P-pladsen

Køge - 11. marts 2018 kl. 06:00 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Køge Kyst arbejder på at finde den rigtige partner til udviklingen af Collstrop-grunden, tæt på Køge by.

Foreløbig er grunden på omkring tre hektar udlagt til parkeringsplads - men det er kun indtil Køge Kyst finder den rigtige samarbejdspartner.

Det fortæller projektdirektør Tove Skrumsager Frederiksen:

- Det er jo en utrolig attraktiv grund lige ved stationen og vi arbejder på at få skabt et projekt med erhverv, for vi vil gerne have arbejdet sat i gang. Grunden ligger jo for sig selv og kan udvikles relativt hurtigt, så vi er klar til at gå i dialog med interesserede parter.

Hun fortæller videre, at nu hvor den nye stationsbro til området snart er færdig, så er det oplagt at komme i gang med en egentlig udvikling af grunden, der dog også rummer nogle udfordringer. Der er nemlig tidligere konstateret forurening på grunden og så ligger Junckers savværk også tæt på.

- Tanken er, at der kan laves et projekt med parkering på terræn og kontolokaler ovenpå, så man ikke skal bygge direkte på grunden. Derudover skal man nok også finde løsninger i byggeriet i forhold til at skærme mod støjen, fortsætter Tove Frederiksen.

Hun pointerer, at der jo også kommer en ny busterminal på den side af stationsbroen, og en del cykelparkering, så det bliver et »trafikalt knudepunkt«, hvor der skal være en god mulighed for at skifte mellem og til bus og tog.

Der er altså ingen konkrete planer for Collstrop-grunden endnu og derfor hilser hun skoleprojekter som for eksempel Holmebækskolens input til projektet velkommen (DAGBLADET, fredag, red.):

- Jeg synes, at det er en sjov og spændende ide, at Holmebækskolen på den her måde bruger byudviklingen som emne i en temauge, siger hun og fortsætter:

- Det er sjovt at få input fra børnene. De tænker ofte lidt anderledes end vi voksne og det handler jo også om, hvilke ønsker de har til deres by.

Tove Frederiksen bemærker desuden, at når børnene på den her måde beskæftiger sig med byudviklingen, så får de nok også snakket med deres forældre om det, så kendskabet til hele Køge Kyst-projektet breder sig.