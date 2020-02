Se billedserie Allan Munch, der er direktør for Connect Køge, bød velkommen til det nye hus, da der torsdag eftermiddag var reception. Foto: Jørgen Jørgensen

Erhvervsliv og grønne tanker hånd i hånd

Køge - 28. februar 2020 kl. 15:44 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det tidligere »Grønne Hus« i Køge er genopstået af asken som et bæredygtigt tilholdssted for både kommunens Grøn Omstilling-aktiviteter og erhvervsfonden Connect Køge.

Torsdag eftermiddag bød parterne på en lille forfriskning for at fortælle om huset, der meget langt hen ad vejen er blevet istandsat med genbrugsmaterialer. Det kan man ikke se på det fine resultat, der er blevet skabt på adressen Vestergade 3C og der var også en glad direktør for Connect Køge, der bød indenfor til et »drønspændende« sted midt i Køge.

- I dag skal vi fejre det nye hus og det fællesskab her skal være om vækst og udvikling i Køge, sagde Allan Munch og fortsatte om, hvordan Connect Køge har fokus på at gøre det nemmere for erhvervslivet i Køge:

- Vi fjerner bøvl, så i kan have det sjovt.

Derefter var det borgmester Marie Stærkes (V) tur til at glæde sig over det nye hus og det kommende samarbejde.

- Det er dejligt, at vi stadig kan have det grønne hus, bare på en ny måde, hvor Køge stadig kan være på den grønne gren og gå forrest i kampen for klimaet, sagde hun og fortsatte om den fælles indsats fra de to parter i huset:

- Det har været en lang rejse for både Connect Køge og Grøn Omstilling, men nu har vi mulighed for at vækst og udvikling i Køge kan gå hånd i hånd på en bæredygtig måde, hvor vi kan tænke erhvervslivet sammen med det grønne.