Erhvervsforening om fortsat nedlukning: - Det rammer hårdt

Køge - 30. december 2020 kl. 12:38 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen

- Det er jo en udfordring, må man sige. Det rammer hårdt og rammer lige midt i, at vi skal have januar-udsalg.

Det er en ærgerlig Claus René Olesen, som DAGBLADET Køge har i røret onsdag morgen. Formanden for Borup Erhverv er dog ikke helt overrasket over, at regeringen nu har besluttet at forlænge de restriktioner, som betyder, at liberale erhverv, butikker og indkøbscentre fortsat skal holde lukket.

- Men det gør mig ikke mindre ked af det, understreger Claus René Olesen.

Han peger blandt andet på den udfordring, at mange folk skal have byttet gaver efter jul, og hvordan skal det kunne lade sig gøre, når butikker og detailhandel har lukket?, spørger formanden.

Frygter lukkede butikker Men en ting er udfordringen med at få byttet gaver. Noget andet er erhvervslivets generelle helbred. Claus René Olesen har nemlig bange anelse for, hvad der kommer til at ske den 1. marts, når der skal indberettes og indbetales et års moms.

- Jeg kan godt være bange for, om folk har været gode til at lægge de penge til side, og jeg kan godt være bange for, at nogle firmaer måske bukker under, fordi de ikke har nok likviditet, siger erhvervsformanden og uddyber:

- Vi er i en anden situation end i første fase i foråret. Dengang kom man ind, og de fleste havde penge stående, som de kunne tære på. Nu har vi været igennem en krise i snart et år, og den bankkonto er sikkert tømt.

Trods den forlængede nedlukning er Claus René dog positiv og fortrøstningsfuld.

- Jeg oplever, at borgerne i Borup er gode til at støtte op om den lokale handel, og der er gode initiativer med nye virksomheder. Vi står nærmest og mangler forretningslokaler. Det vil selvfølgelig være møgærgerligt, hvis den gode udvikling skal stoppes af corona.