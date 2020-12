Se billedserie Færre »landkrabber« i havneudvalget, en bedre erhvervsindsats og tryghed for helårsbeboerne i Corona Camping, lyder det fra Søren Gaarde, Kristendemokraternes spidskandidat i Køge. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Erfaren skibsfører vil styre Kristendemokraterne mod mere indflydelse

Køge - 13. december 2020 kl. 15:02 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen

- Nu skal der ske noget. 70-årige Søren Gaarde er klar i spyttet. Efter at Kristendemokraterne var fraværende på stemmeseddelen i Køge til det seneste kommunalvalg, er partiets lokale spidskandidat nu klar til at sætte alle sejl ind for at gøre en forskel for køgenserne. Udover partiets overordnede mærkesager som børn og familie, frihed under ansvar samt miljø og natur, er der én bestemt ting, som Søren Gaarde vil kæmpe for:

- Jeg ved, at man i havneudvalget i Køge Havn klager over, at der kun er landkrabber, og man efterspørger nogen, som har lidt mere erfaring med sejlads og skibe. Der håber vi at kunne skabe mere »ping pong«, for det er vigtigt, at havnen har en ordentlig sparringspartner i byrådet, understreger spidskandidaten.

Søren Gaarde, der også er Kristendemokraternes formand for Sjællands Storkreds, fortæller, at han har sejlet og haft virke til søs i 50 år. Det inkluderer blandt andet opgaver som rederiinspektør og havnekaptajn i både Singapore og Afrika. Derudover har han undervist på Grønlands søfartsskole, så sejlads, skibe og tilhørsforholdet til havet har fyldt en stor del, indtil han gik på pension i 2015.

Støt erhvervslivet En anden mærkesag for Søren Gaarde er erhvervsindsatsen i Køge Kommune. Som DAGBLADET Køge for nylig har beskrevet, har kommunen løbende klaret sig dårligere og dårligere i Dansk Industris årlige erhvervsklimaundersøgelse. Det skal der gøres noget ved, mener den lokale spidskandidat.

- Når man beslutter noget omkring erhverv, så glemmer man lidt, at erhvervslivet skal passes og plejes. Byrådet har også et ansvar for at hjælpe og støtte de mennesker, som arbejder i erhvervslivet, siger Søren Gaarde.

Konkret hvad der bør gøres, har han ikke et helt bud på endnu, men kristendemokraten mener, at når kommunen laver en erhvervsplan for Køge, er det vigtigt ikke at glemme infrastrukturen og de mennesker, som ifølge Søren Gaarde udvider kommunen med nye borgere.

Corona Camping For 70-årige Gaarde handler en tredje lokal mærkesag om Corona Camping og sagen om dens helårsbeboere, der af flere omgange har været tæt på at blive smidt ud som en del af en såkaldt »lovliggørelse« af campingpladsen.

Lige nu står helårsbeboerne til at skulle forlade Corona Camping, når campingsæsonen lukker ned i 2021, og hidtil har man fra politisk hold været enige om at lovliggøre pladsen og dermed smide helårsbeboerne ud. Den løsning bakker Søren Gaarde dog ikke op om.

- I mine øjne er det noget, man trækker ned over hovedet på folk, og jeg synes, man handler grotekst i forhold til de her »trailerparker«. Man kan se, at det giver bopæl til en del mennesker, som kan leve trygt i deres sociale lag, og det skal der være plads til. Helårsfolkene skal have lov til at bo der, fastslår kristendemokraten.

Han peger også på, at hvis man smider helårsbeboerne ud, vil man stå med en gruppe mennesker, som skal hjælpes på andre måder, og det vil ifølge den lokale spidskandidat blive dyrere for kommunen.

- Jeg synes, man vælter et godt samfund, siger Gaarde.

Valgt til menighedsrådet Selv kalder han sig for et »godt og kristent menneske uden at være fanatiker«, og Søren Gaarde ærgrer sig over, at Kristendemokraterne tit bliver slået i hovedet med, at alt handler om kristendom. Partiet er blot et politisk parti, som hviler på kristne principper, pointerer Gaarde.

I efteråret stillede han op til menighedsrådsvalget i Boholte Sogn, hvor han bor. Et menighedsråd, som i en længere periode har været præget af konflikter og dårligt arbejdsmiljø.

- Jeg blev gal i skrællen over at se, hvordan voksne mennesker opførte sig, så jeg stillede op for at skabe noget harmoni og sørge for, at menighedsrådet arbejdede sammen, fortæller Søren Gaarde, der endte med at blive valgt ind som en af de ni medlemmer i menighedsrådet, hvor han nu er kontaktperson.

Afviser S-borgmester Søren Gaarde har tidligere været en del af Liberal Alliance, men i foråret 2019 skiftede han til Kristendemokraterne. Spidskandidaten mener, at man bør støtte gode tiltag, lige meget om de kommer fra den ene eller anden politiske fløj, og Gaarde peger på, at partiet søger den politiske midte.

- Selvfølgelig er jeg borgerlig, og det er Kristendemokraterne også, men for mig at se er vi også mere midtersøgende.

Søren Gaarde håber frem mod den kommende kommunalvalg at kunne indgå valgforbund sammen med Konservative, Radikale Venstre og Liberal Alliance. De tre partier fortalte for nylig om deres valgforbund i DAGBLADETs spalter, og det samarbejde regner Kristendemokraterne med at kunne blive en del af.

Borgerligheden kommer ligeledes til syne, når man spørger spidskandidaten om en kommende borgmester for Køge Kommune.

- Jeg kommer nok aldrig nogensinde til at pege på en socialdemokratisk borgmester, understreger Søren Gaarde.