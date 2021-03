De aktuelle diskussioner om et muligt padelcenter i Køge Nord rummer om også et mere principielt element; skal padel i Køge primært dyrkes i foreningsregi, eller kan private investorer også få plads? Billedet her er fra padelbanerne ved Ravnsborghallen. Foto: Mie Neel

Er der plads til privat padel?

Hvor går grænsen egentlig mellem sports-, fritids- og erhvervsaktiviteter? Og i hvor høj grad skal private investorer have mulighed for at komme til fadet og etablere padelanlæg i Køge rettet mod eksempelvis erhvervslivet? Hvor hensigten ikke er at styrke foreningslivet, men derimod at kombinere en business lunch med et spil padel.