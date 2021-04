Enøe klar til prestigefuld udstilling på Frederiksborg Slot for tredje gang

Selvportrættet ligger et godt stykke fra det visuelle udtryk, han er kendt for - blandt andet på grund af valget af to afdækningsplader som lærred. Idéen til portrættet opstod, da Paul Enøe var på vej til lossepladsen en dag sidste år. Han stod med de to store plader, som han havde brugt som afdækning, da han malede væggen i sin stue, og da opstod idéen til at bruge dem som lærred i stedet for at smide dem i containeren.