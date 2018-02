Kultur- og Idrætsudvalget lytter nu til henvendelse fra Ejby, om at den planlagte kunstgræsbane i byen bør fremrykkes fra 2022. Håbet er nu, at den kan etableres i løbet af 2019 i stedet. Foto: Jens Wollesen

Enigt udvalg: Kunstgræsbane bør fremrykkes

Køge - 07. februar 2018

Der er allerede afsat 5,1 millioner kroner til etableringen af en længe ventet kunstgræsbane i Ejby. Pengene optræder imidlertid først i anlægsplanen for 2022. Men det bliver svært at vente så længe, da de nuværende græsbaners tilstand er blevet dårligere, lyder det fra Ejby.

Kultur- og Idrætsudvalget er imidlertid også velvillige over for en fremrykning af projektet, skriver DAGBLADET. Mandag eftermiddag vedtog et enigt udvalg, at sagen skal indgå i efterårets budgetforhandlinger, så banen eventuelt kan blive en realitet allerede i 2019 i stedet for i 2022.

- Ejby bliver den sidste by til at få en kunstgræsbane, hvis vi også ser på Herfølge, Borup og Bjæverskov. Det er absolut kun rimeligt, at vi søger at få den etableret snarest. I Ejby er der 350 medlemmer, og både skole og sfo vil også kunne benytte banen dagligt, siger Ken Kristensen (V).

Udvalgsformand Anders Ladegaard Bork (DF) er på linje med Ken Kristensen.

- Vi tager sagen med os til budgetforhandlingerne, for vi kan ikke være bekendt først at projektere det til 2022. Der er akut brug for banen, og vi vil gerne sende et signal til Ejby om, at vi lytter, siger han til DAGBLADET.