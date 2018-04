En færdigudbygget Køge Idrætspark kan i fremtiden komme til at se sådan ud; i første omgang opføres projektet imidlertid i flere etaper, og mere kan så komme til, hvis alle byggeretter sælges. I aftes vedtog et enigt byråd, at kommunen selv opfører lokaler og faciliteter til breddeidrætten. Illustration: Cubo Arkitekter/C.C. Contractor Foto: sls

Enigt byråd: Vi bygger for breddeidrætten

Køge - 25. april 2018 kl. 13:41 Af Anders Fallesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For de godt 1.500 idrætsudøvere, der dagligt bruger anlægget. Det er for dem, at et enigt byråd i aftes besluttede at opføre stueetagen selv i Køge Idrætspark-projekt, til trods for det oprindelige håb om at private investorer skulle stå for byggeriet.

Det skriver DAGBLADET.

Ovenstående var den generelle udlægning i byrådssalen tirsdag, da Køge Idrætspark-projektet nok engang var på mødedagsordenen. Og for første gang - såvidt vides - var der fuld enighed i et spørgsmål om idrætsparken. En sag, der ellers har været megen politisk blæst omkring.

- Vi var igennem en udbudsrunde, hvor der ikke kom nogen bud ind, og spørgsmålet var så, hvad vi kunne gøre. Indstillingen er nu, at vi selv opfører byggeretten for på den måde at komme hurtigt i gang, samtidig med at vi bliver herre i eget hus, sagde borgmester Marie Stærke (S).

Beslutningen indebærer, at kommunen selv opfører den første etage, og at byggerettighederne til de andre etager ovenpå så forsøges solgt. Lokalplanen tillader, at der må bygges maksimalt tre etager ovenpå stueetagen.

Som en del af byrådsbeslutningen indgår det, at der i forbindelse med budgetlægningen for de kommende fire år indarbejdes et rådighedsbeløb på mere end 30 millioner kroner. Pengene skal gå til omklædnings- og klubfaciliteter, genhusning af Køge Boldklub med mere.

- Af respekt for de cirka 1.500 daglige brugere, der hver dag bruger faciliteterne, skal vi videre. De venter med spænding på byggeriet, og derfor skylder vi dem at komme i gang så hurtigt som muligt, sagde Venstres Ken Kristensen på byrådsmødet.