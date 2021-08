Send til din ven. X Artiklen: Enighed: - Der er behov for langt flere elladestandere Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Enighed: - Der er behov for langt flere elladestandere

Køge - 02. august 2021 kl. 05:57 Af Anders Fallesen Kontakt redaktionen

I årene frem kommer der markant flere elbiler på vejene, og det vil afføde et stort behov for flere elladestandere på de offentlige parkeringspladser rundt i Køge Kommune.

Det er både Socialdemokratiet og Venstre enige om, og derfor bliver temaet helt afgjort en del af den kommende parkeringsstrategi for Køges bymidte.

- Det kan ikke gå hurtigt nok, og vi skal presse på for at få etableret flere, siger borgmester Marie Stærke (S) og fortsætter:

- Vi er allerede i gang med at undersøge, hvad der er muligt at søge af tilskud i puljer fra Christiansborg, og i det andet spor kan man forestille sig, at private aktører måske også vil opføre flere pladser. Men bottom line er, at vi får behov for mange flere elladestandere, og at det er den eneste vej frem. Vi mærker virkelig efterspørgslen på dem, siger Marie Stærke.

Venstres gruppeformand Ken Kristensen hæfter sig også særligt ved afsnittet om elladestandere, når han kigger på oplægget til den fremtidige parkeringsstrategi.

- Foruden de to elladestandere, der findes på Torvet, har vi stort set ikke nogen på de kommunale parkeringspladser, og hvis vi gerne vil være en grøn foregangskommune, bliver vi nødt til at oprette langt flere. Jeg ved, at virksomheden Clever har visioner om at etablere 10.000 nye ladestandere (inden 2025, red.), og dem skal vi da tage fat i. Vi kan som kommune udpege nogle oplagte steder, og her er det vigtigt at være fremme i skoene, siger Ken Kristensen.

I kommuneplanforslaget bemærkes det da også, at »mange beboere i bymidten, som med beboerlicens parkerer på offentlige p-pladser, vil efterspørge opladningsmuligheder til deres biler. Men også handlende og andre besøgende til bymidten vil have ønske om at kunne oplade el-biler under besøget. Faciliteter til opladning af el-biler kan dermed blive et fremtidigt konkurrenceparameter for detailhandelscentre som Køge bymidte. Som led i en ny parkeringsstrategi kan det belyses, hvor og hvordan faciliteter til opladning af el-biler kan indpasses.«

