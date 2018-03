Enige politikere skubber ambitiøs kystsikring videre

- Da stormfloden ramte i 2017 kæmpede borgere og kommunen med næb og klør for at mindske skaderne. Den situation risikerer vi at se igen - men heldigvis har vi muligheden for at forberede os på den. Derfor er jeg glad for, at vi kan arbejde videre med et ambitiøst projekt, der beskytter hele kommunens kystlinje, siger byrådsmedlem Niels Rolskov (EL), der også er formand for kommunens klima- og planudvalg.