Der var politisk opbakning på gårsdagens byrådsmøde til at sende Køge Idrætspark-projektet et skridt videre i processen. Grafik: Arkitekterne Køge

Enige politikere sender Køge Idrætspark et skridt videre

Køge - 29. november 2017 kl. 16:01 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

114 millioner kroner. Det er prisen for at bygge et nyt stadion og en ny Hal 3 i Køge, og på tirsdagens byrådsmøde skulle der tages stilling til at flytte de mange millioner fra Kultur- og Idrætsudvalget til Ejendoms- og Driftsudvalget.

Det sker, fordi projekts »faglige aspekt« er på plads.

- Det her er en vigtig sag, for nu flytter vi pengene over i Ejendoms- og Driftsudvalget, fordi det er dem, der står for opførelsen af bygninger og stadionanlæg. Vi har i Kultur- og Idrætsudvalget det faglige aspekt inde over, og det er vi færdige med. Derfor er midlerne nu overgivet, så vi kan komme i gang, siger Anette Simoni, formand for Kultur- og Idrætsudvalget i Køge Kommune.

Der har den seneste tid været mange diskussioner om Køge Idrætspark, og det nyvalgte flertal i Køge har lagt op til at kigge nærmere på projektet. Der var dog ikke den store modstand imod at overføre de 114 millioner kroner til Ejendoms- og Driftsudvalget og dermed skubbe projektet videre.

Alle partier i Køge Byråd undtagen Enhedslisten stemte for indstillingen. I stedet valgte partiet i tråd med tidligere afstemninger i udvalgene at undlade at stemme.

- Vi vil gerne have adskilt bygningen af Hal 3, som vi står helt bag, og de andre ting, som vi helst vil undvære. Men vi vil ikke lægge hindringer i vejen for Hal 3, så vi undlader at stemme, forklarede Niels Rolskov (EL).

Liberal Alliance har også været blandt de kritiske røster i forhold til størrelsen på Køge Idrætspark-projektet, men partiet, som nu er en del af det nye flertal, kunne godt stemme for at flytte de mange millioner.

- Det er en demokratisk proces, og i og med at vi bare flytter pengene fra en kasse til en anden, kan vi godt bakke op om det, fastslog Jeppe Lindberg (LA).