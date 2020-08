De ekstra penge, som vi har på budgettet i år, er engangsbeløb. Vi kan sætte dem i banken eller bygge for dem, men vi kan ikke ansætte noget personale, for i 2024 vil der kun være et overskud på 800.000 kroner på budgettet. Det kan man ikke få mange pædagoger for, siger Niels Rolskol (EL). Foto: Thomas Olsen

Enhedslisten vil hæve skatten

Køge - 25. august 2020

Enhedslisten vil hæve personskatten med 0,47 procentpoint i Køge Kommune. Det foreslår Niels Rolskov på tirsdagens økonomiudvalgsmøde.

Det sker, selv om Køge Byråd i år har aflyst alle planlagte besparelser forud for de politiske forhandlinger om budgettet for 2021-2024.

- Det kommunale selvstyre er blevet kraftigt begrænset. Vi kan ikke regulere på grundskyld eller dækningsafgift de næste otte år. Så det eneste redskab er kommuneskatten, hvis vi skal skabe tilfredsstillende løsninger. Vi har selvfølgelig et relativt positivt udgangspunkt i år, men hvis vi ser frem til slutningen af overslagsårene, har vi kun knap en million på balancen. I år står der 70 millioner kroner i plus. Men om fire år er der kun 800.000 kroner i plus. Så hvis vi bruger nogle af de 70 millioner til at ansætte nogle folk, kigger vi ind i et underskud om fire år, siger Niels Rolskov, der er medlem af Køge Byråd for Enhedslisten.

Hvordan vil du sælge en skattestigning til vælgerne, samtidig med at Køge Kommune med borgmesteren i spidsen går ud og fortæller om en solid økonomi og stort overskud.

- Vi har aflyst besparelserne i år. Det er vældig fint. Men de penge, vi har nu, kan vi bygge veje for, det vil sige afholde engangsudgifter for. Men noget af det, som vi i Enhedslisten vil bringe ind i budgetforhandlingerne, er, at vi skal komme hurtigere frem til minimumsnormeringer i daginstitutionerne, end det er forudsat af regeringen. De penge, vi får fra regeringen, giver ikke minimumsnormering, så der skal penge oven i. Og når vi frem til 2024, kan man ikke ansætte mange medarbejdere for 800.000 kroner. Så der skal flere penge ind i systemet for at gøre de ting, vi gerne vil, siger Niels Rolskov og peger på, at der heller ikke har været mange penge til cykelstier og trafiksikkerhed de senere år.

Skattelettelse i konstitueringsaftale

Da det nuværende flertal i Køge Byråd overtog magten i 2018, var det med en konstitueringsaftale, hvor I blandt andet skrev under på at arbejde for skattelettelser i indeværende valgperiode. Hvordan hænger det sammen med et forslag om at sætte skatten i vejret?

- Formuleringen var, at hvis vi kunne gennemføre nogle intelligente effektiviseringer, der ikke gik ud over velfærden, var vi villige til at kigge på det. Så kunne halvdelen bruges til serviceforbedringer og halvdelen bruges til skattelettelser. Det var fire uger, før vi fandt ud af, at der var et hul i kassen på hundrede millioner kroner. Det ændrede spillet lidt, siger Niels Rolskov.

- Vi står selvfølgelig altid ved de aftaler, vi indgår, så hvis nogen kan påvise, at den type effektiviseringer er gennemført, må vi tale om det. Men der er ikke nogen, der har oplyst mig om det, siger han.

Op på regionens niveau

Helt konkret lyder Enhedslistens forslag på, at Køge Kommune skal hæve skatten 0,47 procentpoint.

- Det forslag, vi vil komme med i dag, er ikke vildt og voldsomt. Vi vil foreslå, at vi kommer op på et gennemsnitsniveau af kommunerne i Region Sjælland. Det svarer til en stigning 0,47 procentpoint, siger Rolskov.

I 2020 er personskatten i Køge Kommune på 24,9 procent. Gennemsnittet i Region Sjælland er på 25,37 procent.

Liberal Alliance, som også er en del af flertalsgruppen, foreslår en skattenedsættelse. Hvad siger du til det?

- Hvis de kan lægge nogle tal frem, der forholder sig til konstitueringsaftalen, må vi kigge på det og eventuelt trække det fra. Men jeg har ikke hørt om, at der skulle være nogle tilfælde af den type, som vi dengang indgik aftale om, siger Niels Rolskov.

Det overskud, som Køge Kommune har på budgettet frem mod forhandlinger, og som gør, at kan kunne aflyse planlagte besparelser, skyldes, at kommunen har fået ekstra penge via den nye udligningsreform, via aftalen mellem Kommunernes Landsforening og Finansministeriet, og på grund af en fejl i statens beregninger af tilskud til udlændinge.

Hvis Køge Kommune skal sætte skatten i vejret, skal man ansøge indenrigsministeriet om tilladelse hertil.