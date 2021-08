Niels Rolskov overdrager på vegne af Enhedslisten 10.400 kroner til indsamlingen for at redde Præsteskoven. Foto: Privatfoto

Enhedslisten støtter Præsteskoven økonomisk

Køge - 17. august 2021 kl. 09:46 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen

Enhedslisten støtte købet af Præsteskoven økonomisk.

Partiet har netop doneret et større beløb til indsamlingen, hvor foreningen Bevar præsteskoven i Herfølge forsøger at rejse 1,5 millioner kroner så man kan købe Præsteskoven af Vallø Stift for at undgå, at skoven bliver fældet

Enhedslisten har betalt 200 kroner pr. medlem til indsamlingen.

- Så kan folk selv regne ud, hvor mange medlemmer vi har, siger byrådsmedlem Niels Rolskov.

I alt blev det til 10.400 kroner, som partiet kan donere til indsamlingen for at købe Præsteskoven.

- Man kan ikke gøre det altid, men det har er en lejlighed, hvor vi synes,, vi må tage et politisk ansvar og skubbe på for at det kan komme i mål. Pengekassen er ikke uendelig, men det mente vi godt, at vi kunne finde til det her formål. Vi håber, at det også kan inspirere andre partiet, siger Niels Rolskov, der også selv har et forhold til skoven.

- Min egen søn tilbragte hver onsdag i et helt år i den skov, hvor de studerede naturen og havde madpakker med. Så det ligger heller ikke fjernt i vores familie, fortæller han.

Beslutningen om at støtte forsøget på at redde Præsteskoven med et kontaktbeløb blev allerede truffet i foråret.

- Det var allerede, da vi i tidligere i år var ude og se på skoven og tale med foreningen sammen med borgmesteren, at talte vi om, at de politiske partier også kunne spæde til, fortæller Niels Rolskov, der også er formand for Klima- og Planudvalget og således også har et politisk ansvar for det løfte, som byrådet har giver foreningen Bevar Præsteskoven i Herfølge om at bevilge 1,5 millioner kroner, hvis det lykkes for foreningen at indsamle det tilsvarende beløb. Vallø Stift forlanger i alt 3 millioner kroner, hvis Præsteskoven skal sælges.

Sagen ventes at komme på dagsordenen i Økonomiudvalget senere i august måned,

- Der er nikket politisk, så jeg tænker, at resten er formalia. Men jeg ved ikke, hvad der er på dagsordenen i næste uge, men det vil været godt gæt, at den er på der, siger Niels Rolskov.