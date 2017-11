Enhedslistens spidskandidat og nuværende byrådsmedlem Niels Rolskov (EL) ærgrer sig over, at partiet lige nu står til at miste det ene af sine to mandater. Foto: Torben Thorsø

Enhedslisten står til at miste et mandat

Køge - 21. november 2017 kl. 23:17 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En foreløbig prognose giver tilbagegang til Enhedslisten i Køge på 0,7 procent af stemmerne i forhold til kommunalvalget i 2013, og det betyder ifølge prognosen, at partiet mister et af sine to mandater i byrådet.

Enhedslistens spidskandidat i Køge ærgrer sig ikke overraskende over, at partiet lige akkurat står til en tilbagegang.

- Det er selvfølgelig kedeligt, men vi holder skinnet på næsen. Sidst havde Enhedslisten et godt valg på landsplan, men den nuværende tilbagegang er åbenbart lige tilstrækkeligt til, at vi mister et mandat, og det er ærgerligt, siger Niels Rolskov (EL).

Han håber dog stadig på, at det ene mandat kan give partiet indflydelse i nattens forhandlinger.

- Indtil videre må vi kæmpe med det mandat, vi så har. Det ser stadig ud til, at der kan findes et rødt flertal, og det vil vi kæmpe for. Men nu må vi også lige vente og se, hvad resten af resultatet giver, påpeger Niels Rolskov.