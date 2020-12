Køge Kommune kan tage patienter på Genoptræningscenteret, hvis det bliver nødvendigt at udskrive patienter fra sygehusene for at give plads til covid-19 indsats. Arkivfoto: Køge Kommune

Endnu ingen dato for vaccine i Køge

Køge Kommune står klar med sengepladser på genoptræningscenteret, hvis det bliver nødvendigt for Region Sjælland at udskrive patienter fra sygehusene.

Region Sjælland steg søndag til trin 4 i sit coronaberedskab efter et stigende antal indlagte Covid-19-patienter. Det betyder, at udvalgte patienter kan blive udskrevet hurtigere end normalt efter behandling på et af regionens sygehuse, fordi stadig flere læger, sygeplejersker, SOSU'er og andet sundhedspersonale flyttes fra deres nuværende arbejdsopgaver til at tage sig af de Covid-19-indlagte. De patienter, som bliver udskrevet, skal i stedet have den resterende del af deres behandling i hjemkommunen under overvågning af praktiserende læger.