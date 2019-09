Den selvkørende bus, der skrev danmarkshistorie sidste år på Køge Sygehus, skulle allerede have været ude og køre mellem Ølby Station og sygehuset, men den bliver forsinket mindst et år. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Endnu ikke tilladelse til at få selvkørende bus ud på vejene

Køge - 08. september 2019

Den 28. maj sidste år kørte Danmarks første selvkørende bus sine første meter i den store lobby på Køge Sygehus.

Bussen er udviklet af det danske firma Holo, der tidligere hed Autonomous Mobility, og det var meningen, at den efter at have kørt på sygehuset i 2018 skulle testes via kørsel mellem forskellige afdelinger på Slagelse Sygehus og derefter ud og køre på vejene mellem Ølby Station og Køge Sygehus.

Men - ifølge den oprindelig plan skulle den førerløse bus allerede have været ude at køre på vejene i Køge på nuværende tidspunkt, og det er den jo som bekendt ikke.

- Der er en endog meget langsommelig sagsbehandling i Danmark, når det gælder selvkørende køretøjer, forklarer direktør i Holo, Peter Sorgenfrei.

- Vi har fået tilladelse til et lignende projekt i Norge i løbet af 60 dage, men med hensyn til projektet i Køge, hvor vi skal køre fra Ølby Station, ved vi allerede nu, at vi tidligst kommer ud at køre i første halvår af 2020.

Peter Sorgenfrei forklarer, at det er virksomheden selv, der via et privat firma skal få udarbejdet en sikkerhedsvurdering, som så skal sendes til endelig godkendelse i Vejdirektoratet, før bussen kan få asfalt under hjulene.

- På den måde fraskriver myndighederne sig jo reelt ansvaret, der lægges over på det private firma, som vi selv skal hyre og betale for, og for de firmaer er det med selvkørende køretøjer helt nyt land, så det tager rigtig langt tid, siger han.

- Vi har et lignende projekt i Aalborg, hvor det efter næsten fem års forberedelse4 fra Aalborg Kommune nu endelig ser ud til, at vi kan få lov til at køre inden årsskiftet, så jeg vil tillade mig - med en meget stor portion optimisme - at håbe på, at vi også kan komme på gaden i Køge inden sommeren 2020.

Det vil i så tilfælde være med »kun« et års forsinkelse - selvom firmaet har masser af erfaringer fra både Norge og Sverige med førerløse busser magen til den i Køge.