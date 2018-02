Sådan ser skitseforslaget ud til det nye multihus i Lellinge. Man skal bemærke at byggefeltet er en del større end det færdige hus kommer til at være. Illustration: Køge Kommune

Endelig nyt multihus i Lellinge

Køge - 18. februar 2018 kl. 13:17 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lellinge: Når politikerne mødes efter vinterferien, så står der blandt andet »multihus« på dagsordenen til Køge Kommunes Økonomiudvalg. Det er den længe ventede vedtagelse af Lokalplan 1062, der igen skal behandles.

Her skal politikerne tage stilling til nogle mindre justeringer i teksten angående hvem der i fremtiden kan anvende huset, men det mest væsentlige er nok detaljerne angående husets udformning og placering på byggefeltet ved Lellinge Stadion.

Her bliver det præciseret, at bygningen må opføres i maksimalt to etager og i op til 8,5 meters højde. Dog skal den højeste del af bygningen placeres i den sydlige del af byggefeltet.

Sagen har adskillige gange været gennem det politiske system, hvor de relevante udvalg har behandlet sagen. Det er blandt andet sket i forbindelse med de indkomne høringssvar, hvor for eksempel de nærmeste naboer udtrykte bekymring for en placering, der ville give væsentlige skygge-gener på deres matrikel.

Erstatningshal

Hele sagen med den nye multihal i Lellinge bunder i salget af Lellinge Skole og SFO. I den forbindelse besluttede Køge Byråd at opføre et multihus på Lellinge Stadion som erstatning for gymnastiksalen på Lellinge Skole.

Det er meningen, at det nye multihus skal indeholde minihal, omklædningsfaciliteter, klublokale mv. Forslag til det nye hus er udarbejdet i samarbejde med interessenter fra Lellinge Beboerforening og Lellinge IF. Lokalplanen giver mulighed for opførelse af et multihus, som det er præsenteret i forslaget.

Pengene til multihuset kommer fra salget af skole og SFO, der gav seks millioner kroner, og derudover har byrådet afsat to millioner kroner ekstra til byggeriet, så der i alt kan bygges multihus for otte millioner kroner.