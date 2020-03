Den lille, men særdeles succesfulde fodboldklub Gørslev IF får nu endelig en omklædningspavillon opstillet ved stadion. Det har man efterlyst i mange år, fordi man er henvist til at sende udebaneholdene hen på skolen for at klæde om. Foto: Anders Kamper

Endelig: Succesfuld landsbyklub får snart en ny omklædningspavillon

Gørslev IF har i flere år haft ønske om en ny omklædningspavillon, da man blot råder over et enkelt omklædningsrum samt et mindre til dommerne. Det har betydet, at gæstende klubber i periodevis har været henvist til at klæde om på skolen, hvilket ikke altid har været lige populært grundet afstanden.