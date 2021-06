Kommunen skal blive meget bedre til at lytte og servicere de virksomheder, der gerne vil arbejde i Køge. Sådan lyder det blandt andre fra Ken Kristensen (V), der her ses på et tidligere virksomhedsbesøg. Han er nummer to fra venstre. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Send til din ven. X Artiklen: Èn vej til hjælp for virksomheder Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Èn vej til hjælp for virksomheder

Køge - 21. juni 2021 kl. 15:02 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen

Det skal være slut med at virksomheder bliver kastet fra den ene afdeling til den anden på kommunen. Nu vil politikerne have én indgang for erhvervslivet.

Køge får nemlig ikke mange point for kommunens erhvervsvenlighed i de seneste undersøgelser og det gælder også, hvis man spørger virksomhederne direkte:

»Virksomhederne fortæller, at de i kontakten til Køge Kommune godt kan føle sig lidt som en kastebold, eller blive utrygge for om deres planer kan realiseres, hvis for eksempel en byggesag betyder, at der også skal søges andre tilladelser«.

Sådan lyder det i oplægget til bedre erhvervsvenlighed, som Økonomiudvalget netop har gennemgået.

Hele essensen i konceptet »Én indgang« er, at virksomhederne ikke skal bøvle med at finde rundt i Køge Kommunes interne organisering, men bare kontakte forvaltningen, når de har brug for det.

Det er helt grundlæggende en nødvendighed - især for en kommune i kraftig vækst, at virksomhederne kan få den relevante hjælp, pointerer Ken Kristensen fra Venstre:

- Det her er et vigtigt skridt på vejen, for det kan kun blive bedre, siger han og henviser til den årlige undersøgelse, hvor Dansk Industri måler kommunernes erhvervsvenlighed. Her er Køge endt helt nede på en 3. plads id en seneste undersøgelse.

- Den placering til Køge er under al kritik, for vi skal kunne levere en bedre ehvervsvenlighed. Jeg har noteret mig, at det blandt andet er sagsbehandlingerne og kommunikationen med kommunen, der trækker den forkerte vej i de seneste undersøgelser, så her skal vi blandt andet sætte ind, så hurtigt som muligt.

Hele konceptet består blandt andet af »Virksomhedspiloter", der skal have et overblik over de enkelte virksomheders behov og dermed relativt hurtigt kan tilvejebringe relevant og hurtigt information om de gældende regler og lovkrav på diverse plan- og miljømæssige myndighedsområder. Piloterne skal tage styring fra en forespørgsel/sag kommer ind, til et svar eller anden løsning på virksomhedens henvendelse går ud, lyder det i oplægget.

Der skal også være et tættere samarbejde mellem Teknik- og Miljøforvaltningen og Connect Køges eksisterende erhvervsservice-funktioner. Både i forhold til daglig dialog og i netværksaktiviteter med virksomhederne. Et tæt samarbejde vil være med til at skabe den nødvendige tryghed og tillid til, at der er en nem kommunal adgang for virksomhederne, men også give den ene indgang et tidligere indblik i, hvor virksomhederne er på vej hen med eventuelle projekter, som potentielt involverer kommunale tilladelser. En tidlig inddragelse af myndigheden er altafgørende for en smidig sagsbehandling og færre skuffelser ved afslag grundet underbelyste sager med videre, lyder vurderingen.

Det er hele ideen, at man som virksomhed i Køge Kommune kan skal henvende sig ét sted, for at komme videre med sit projekt.

Udvalget besluttede, at konceptet igangsættes, når der foreligger finansiering af driftsudgiften.