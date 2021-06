Se billedserie Efter nogle atypiske år med coronarestriktioner modtog studenter torsdag deres bevis. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

En unormal studentertid blev fejret på bedste vis

Køge - 25. juni 2021

Køge: En stor del af deres tid i gymnasiet er brugt hjemme foran computerens webkamera til endnu et undervisningsmodul på en videotjeneste. Langt fra gymnasiefester, skolekammerater og den fysiske undervisning.

Årets studenter har været igennem et helt specielt forløb, men ikke desto mindre kom huen på til sidst, og glæden var mindst lige så stor som normalt, da de nyudklækkede studenter modtog deres beviser i Køge Gymnasiums multihal.

- Nogle vil udråbe jer som corona-studenterne, men de tager fejl. Jeg vil dog ønske, at jeres tid havde været anderledes. Der skulle blandt andet have været færre mundbind og flere fester. Men I har vist, at I kan tage ansvar - og sætte jeres eget behov til side. I har vist, at I er ægte KG'er, lød det blandt andet i konstitueret rektor Lise Sonne-Hansens tale.

Da de afgående skoleklasser indtog salen med huerne på hovedet til klapsalver fra deres kære, føltes de mørke vinterdage med hjemmeundervisning og restriktioner langt borte.

De mange studenter krævede, at flere translokationer blev spredt ud over dagen, hvilket betød at Køge Gymnasium hele torsdagen var fyldt med glade unge mennesker og deres nærmeste.

Specielle år

Efter rektors tale stod det på den årlige logiske udfordring med at få de nye studenter op på scenen i alfabetisk rækkefølge, hvor de modtog deres bevis for at have gennemført studentereksamen på Køge Gymnasium.

Da tilhørende i salen nok havde fået lidt ømme hænder efter at have tiljublet de nye studenter enkeltvis, overtog Sara Læssøe Nielsen og Bertram Johannsen begge fra 3. i, scenen med elevtaler om deres beretninger fra tre års skolegang, der blev helt anderledes end forventet.

- I dag kan vi ikke længere kalde os elever, men studenter fra Køge Gymnasium.

- Selvom vi lægger de gule mursten bag os, tager vi KG´s værdier med os, lød det blandt andet før, at det blev påpeget, hvordan det har været, at ca. halvdelen af studietiden har været påvirket af coronakrisen.

Specielt den stor mængde virtuelle undervisning, havde været hård for de unge studerende, blev det beskrevet.

Men der var ingen tvivl om, at glæden var størst på trods af den modgang, der har været.

- Venner, tak for tre år på Køge Gymnasium. Og tillykke med huen, I har fortjent den!, afsluttede Bertram Johannsen.

Skal hyldes

Efterfølgende blev legater uddelt til elever, som havde ydet en helt speciel indsats på forskellige måder i deres år på Køge Gymnasium, hvorefter de kunne lade sig hylde af deres venner og resten af salen.

Restriktionerne betød, at der ikke kunne være fællessang, men i stedet stod musikklassen 3. m for de musikalske toner med sangen Seasons of Love fra Broadway musicalen "Rent."

- I morgen tager I afsted. Ikke til Bloksbjerg, som heksen til Sankt hans, men på vogntur. I skal fejres af familie og venner, og I vil opleve, at folk vil juble på jeres vej og hylde jer.

- Nu vil vi sende jer ud i verden. Ikke som elever på Køge Gymnasium, men som studenter. Tillykke, lød det i Lise Sonne-Hansens tale.