Se billedserie Tidligere borgmester i Køge, Flemming Christensen, stiller nu op til regionsrådet. Foto: Bjørn Armbjørn Foto: Bjørn Armbjørn

En tur til: Eksborgmester vil vælges til regionsrådet

Køge - 18. juni 2021 kl. 13:41 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen

Beslutningen om at lægge det politiske liv på hylden var truffet for 77-årige Flemming Christensen.

Men nu melder Køge Kommunes tidligere borgmester sig klar til at tage en tur til i den politiske manege. Flemming Christensen stiller op til regionsrådet i Region Sjælland.

Det står klart efter, at Konservative i Køge onsdag havde opstillingsmøde på Teaterbygningen. Her stemte medlemmerne om rækkefølgen på opstillingslisten til kommunalvalget i Køge Kommune, og sendte også tre kandidater videre til opstillingslisten til regionsrådsvalget, som finder sted samtidig med kommunalvalget til november.

Flemming Christensen bliver opstillet som nummer 17 på den samlede Konservative opstillingsliste til Region Sjælland. Partiets spidskandidat til regionen er også fra Køge Kommune. Det er Christian Wedell-Neergaard, der også er medlem af regionsrådet i dag.

Flemming Christensen havde ellers besluttet, at han skulle indstille den politiske karriere. Det meddelte han i oktober forud for, at Konservative i Køge valgte hans efterfølger som kommunal spidskandidat, nemlig Thomas Kampmann.

Men Køges tidligere borgmester har sagt ja til partiets opfordring til at stille op til regionen.

- I forbindelse med at jeg besluttede at stoppe i byrådet, havde jeg en god snak om min fremtid i partiet. Der var et ønske fra partiforeningen om, at jeg skulle bruge min erfaring i regionen, og se om jeg kunne samle nogle stemmer i Køge, siger Flemming Christensen.

Han mener, at Køge Kommune med fordel kunne blive mere synlig i regions-regi, blandt andet på grund af det kommende supersygehus i Køge.

- Det kunne være spændende at se, om vi kunne få gøre Køge Kommune lidt mere synlig nede i regionen, gerne med Konservativt aftryk. Det er formålet med at salme så mange stemmer op som muligt, og kan jeg bidrage til det, gør jeg det gerne, siger Flemming Christensen.

Hvordan tror du, at dine chancer for at blive valgt er?

- Det har jeg slet ikke nogen idé om. Jeg har ikke gjort mig nogen forestillinger om det. Jeg skal ikke være spidskandidat. Vi er tre kandidater fra Køge på den liste, og vi går primært at få vores spidskandidat, Christian Wedell-Neergaard, valgt. Jeg håber på, at Konservative får et godt valg, men jeg har ingen ide om, hvad det kan ende med for mit eget vedkommende, siger Flemming Christensen.

Konservative i Køge opstiller også Jørgen Petersen til regionsrådet.

Kampmann: Et stærkt kort Flemming Christensens afløser som spidskandidat til Køge Byråd, Thomas Kampmann, glæder sig over, at Flemming Christensen er klar til at tage en tørn mere for partiet.

- Det er da et stærkt kort at spille ind med. Der er stadig flere kilometer i ham, det er jeg slet ikke i tvivl om, siger Thomas Kampmann.

På den Konservative generalforsamling onsdag fik partiet også sat holdet til kommunalvalget i Køge Kommune. Her stiller partiet med 17 kandidater.

Bred erfaring - Vi har kigget efter et mix mellem kønnene og en meget bred erfaringsbase. Vi har også søgt have en geografisk fordeling over hele kommunen, i det omfang det kan lade sig, for det er ikke bare en liste for Køge men en list for hele kommunen, siger Thomas Kampmann.

Der er opstillet fire kvinder og 13 mænd på listen.

- Personligt er jeg glad for, at Mads Andersen og Kirsten Larsen står der, og Jørgen Petersen til dels også, for de har erfaring fra byrådet. Jeg kan ud fra min egen erfaring sige til de andre, nye kandidater, at læringskurven bliver stejl, specielt når de bliver valgt ind, men også når de skal ud at føre valgkamp, siger Thomas Kampmann, der selv blev valgt ved det seneste kommunalvalg i 2017.

Thomas Kampmann har også tidligere været medlem af byrådet i Greve Kommune.

Det Konservative Folkeparti fik 4.952 ved det seneste kommunalvalg i 2017 i Køge Kommune. Det svarer til 14,7 procent af stemmerne og gav partiet fire mandater i byrådet i indeværende periode.