Ebbe Olsen er selv gammel cykelrytter og en af de bærende kræfter, da Køge Cykel Ring?s venner blev stiftet tilbage i 1977. Nu er han selv ved at takke af, men glæder sig over, at cykelsporten lever og har det godt i Køge.

En tradition på to hjul

Køge - 17. august 2021 kl. 05:53 Af Torben Thorsø

Cykelsporten har medvind på cykelstierne i Køge og omegn.

sådan har det nu været i knap 100 år eller mere.

Så længe har den tidligere cykelrytter Ebbe Olsen dog ikke ligget på hjul, men han var med til at starte Køge Cykel Ring`s Venner, der med tiden blev til Køge Sportevent.

- Det var tilbage i 1977 og jo en måde at lave arrangementer på, der kunne støtte sporten og generere lidt penge til klubben Køge Cykel Ring, fortæller han i forbindelse med årets udgave af blandt andet Tøserunden.

Ebbe Olsen husker, hvordan der gennem årene har været afprøvet mange forskellige ting, for at samle cykelfolket.

Nogle af de første arrangementer var et familieløb, der udgik fra Hotel Comwell på sydstranden.

- Dengang var der måske 150 deltagere, mest familie og venner til cykelrytterne. Derudover har vi prøvet at forny os gennem arrangementer med Kræftens Bekæmpelse, Julemærkehjemmene og sågar helikopterture for sponsorer, husker han.

Det var ikke alle tiltag, der tålte en gentagelse, men da man første gang arrangerede »Sjælland Rundt« fik Køge Cykel Ring`s Venner lagt kimen til en vaskeægte cykelsucces.

- Så vidt jeg husker var løbet på 315 kilometer og i begyndelsen troede folk, at man skulle overnatte undervejs, siger han med et smil og fortæller, hvordan arrangementet i flere år var et natteløb, hvor rytterne blev sendt afsted fredag aften for så at ankomme til Torvet i Køge lørdag formiddag. Det var dog ikke alle, der fandt vej i mål husker han.

- I de første år var der blandt andet et ægtepar, der ikke kom i mål, så man begyndte at lede efter dem. Det viste sig så, at de var kommet forbi et krobal ved Helsinge - og her var de altså stået af cyklerne, griner han.

Det populære løb Tøserunden kom så til for 30 år siden og i dag er det en feast del af programmet, sammen med Sjælland Rundt og Sjælland på tværs som Køge Sportevent har arrangeret de seneste år.

For Ebbe Olsen har arrangementerne hele tiden handlet om at støtte cykelsporten i Køge og han er glad for at traditionen med populære cykelløb for motionister stadig lever videre.

- Ideen har hele tiden været at skaffe penge til Køge Cykel Ring og vi har til alt held kunnet trække på en masse frivillige gennem årene. Jeg er da glad for at have været med til at starte en tradition som nu ser ud til at fortsætte, så Køge som cykelby bliver ved med at være på landkortet, siger han.