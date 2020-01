Udvalgsformand Mads Andersen (K) falder ikke ned af stolen over forbruget af konsulenter på skoleområdet i Køge Kommune. Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: En sund øvelse: Skoleområdets konsulenter kigges i sømmene Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

En sund øvelse: Skoleområdets konsulenter kigges i sømmene

Køge - 24. januar 2020 kl. 06:33 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Præcis som alle andre politiske udvalg i Køge Kommune har Skoleudvalget for nylig gransket sit forbrug af konsulenter. Et forbrug, som de seneste to år har ligget stabilt på omkring to millioner kroner.

Læs også: Politikere vil også holde vågent øje med konsulentforbrug på børneområdet

Udvalgets formand, Mads Andersen (K), glæder sig i første omgang over, at kommunen i december besluttede at offentliggøre konsulentforbruget.

- Det er fedt at lægge det frem, for det skaber mere transparens, og det kan borgerne kun være glade for, siger Andersen.

Når det kommer til konsulenterne på skoleområdet, er han ikke faldet ned af stolen over beløbet på de omkring to millioner kroner.

- Ud af vores samlede budget er to millioner kroner ikke meget, men det er en sund øvelse at gå det hele igennem og overveje, om vi får det rigtige for pengene, påpeger Mads Andersen.

Savner sammenligning Hvad kan I bruge opgørelsen og den efterfølgende diskussion til?

- Det er en anledning til at kigge konsulentforbruget igennem, for nogle gange bliver konsulentmidler lagt ud til forvaltningen, så de forvalter, og der er det sundt for os politikere at se, hvad pengene bliver brugt på, siger Mads Andersen.

Udvalgsformanden har i den forbindelse bedt forvaltning om noget mere at holde konsulentforbruget op imod, som man eksempelvis kan sammenligne sig med andre kommuner.

- Ellers kan det være svært at vurdere, om det egentlig er meget, pointerer Andersen, der har tiltro til, at forvaltningen altid kigger på pris og kvalitet, når der skal hyres eksterne konsulenter.

Livsduelighed De to største udgifter på skoleområdet er gået til coachingsforløb om »livsduelighed« på flere skoler, samt projektet med True North på Skovboskolen inklusiv eksamenstræning for også andre skoler.

- Når det kommer til livsduelighed, har nærmest alle skoler i Danmark været igennem det, fordi det har været et større tema. Derfor giver det god mening, når der har været et pædagogisk behov, siger Mads Andersen og fortsætter:

- I forhold til True North er det meget specifikt på en enkelt skole, og det følger med, når man har en profilskole. True North er en stor succes, så det kan godt flyde over på andre skoler, og selvfølgelig er det fedest, når noget gavne alle, men nogle gange bliver man også klogere ved at se eksempler på noget, der virker.

Omstridte tolke Ifølge Mads Andersen har politikerne i Skoleudvalget ikke haft nogen større drøftelse om brugen af tolkefirmaet Easytranslate. Et firma, som det seneste år har fået en del kritik og som blandt andet fik opsagt sin kontrakt med Rigspolitiet i efteråret 2019.

Det seneste år brugte Køge Kommune 180.037 kroner på lovpligtig tolkning for to-sprogede børn på skoleområdet, og her var det altså Easytranslate, der havde fået opgaven.

- Vi har ikke talt så meget specifikt om dem, men vi har generelt talt om tolkebistand, for det er noget, som mange kommuner kigger på for at se, om det bliver brugt rigtigt, understreger Mads Andersen.

relaterede artikler

Udvalgsformand undrer sig over bekymring om konsulentforbrug 10. januar 2020 kl. 14:50

Kommune bruger millioner på konsulenter: Nu skal alt lægges frem 03. januar 2020 kl. 19:02