En skønnere museumshave

Køge - 09. oktober 2021

Køge: Der er så skønt på landet - og nu bliver museumshaven hos Landbomuseet Lundekrog snart gjort endnu skønnere.

- Det er jo både det første og det sidste, man ser under besøget her, så det skulle jo gerne gøre et godt indtryk og være noget man husker, siger Kaj Olsson, der er formand for foreningen bag det historiske museum.

Museet har for nyligt fået tildelt 8000 kroner fra fondene knyttet til Sjællandske Medier og pengene skal netop gå til at forskønne den lille, fine have ved indgangen til museet.

Den nuværende have er anlagt som en prydhave så ud i 30 érne på en sjællandsk gård, men flere frivillige ældre på museet ønsker at forskønne museumshaven, der desværre er blevet noget slidt og forsømt.

Der skal luges ud

Kaj Olsson fortæller, at museumshaven blev anlagt for knap 20 år siden og er blevet passet og plejet efter bedste evne af de frivillige på museet Lundekrog, der beskæftiger sig med livet på landet gennem mindelige tider.

Nu trænger haven dog til at få en gevaldig omgang og få nye planter tilført, så den igen bliver et smukt syn, der kan være en del af oplevelsen ved besøget.

- Vi har jo allerede en del fine blomster her, men der er jo desværre også en del ukrudt, siger Kaj Olsson og fortæller, at nu vil man bruge vinteren på at forberede den grønne indsats til foråret.

Her skal der købes ind og gøres klar til at gå i jorden, når det er belejligt igen.

- Nu har vi jo fået nogle penge til at købe ind, og det er vi rigtig glade for, men de rækker jo ikke så langt, hvis vi først går på storindkøb hos planteskolen, siger Kaj Olsson og lader forstå, at hvis en lokal planteskole har lyst til at give dem et godt tilbud, så er de meget lydhøre.

Generationer i bedet

Han håber også, at en forskønnelse af museumshaven kan være med til at bringe generationerne sammen, når haven skal vedligeholdes i fremtiden.

- Jeg så jo gerne, at der kom et par frugtbuske i det ene hjørne, så børnene kan se, hvordan ribs ser ud i virkeligheden eller få lov til at stikke sig på en busk, siger han med et smil og fortsætter:

- Ideen er at knytte generationerne sammen på en måde, hvor de ældre måske kan fortælle om planter og buske i museumshaven, mens børnebørnene kan få noget jord op under neglene.

Det er især de ældre, som ikke har kræfterne til de store slidsomme opgaver på museet, der håber at kunne bruge flere uger på at kunne luge, plante og så med børnebørn og oldebørn i museets have.

Perfekt til madpakkepause

Der er allerede andre frivillige, blandt de yngre kræfter, som har meldt sig til det hårde med at grave og bortskaffe haveaffald.

Målet er også, at alle i alderen 0 - 100 år efterfølgende vil få glæde af projektet, hvor det vil være perfekt at sidde og spise madpakker i det grønne.

Landbomuseet Lundekrog har lukket ned for sæsonen i år, men åbner igen til foråret - og her bliver der altså mere grønt for øjnene, når man besøger lokaliteterne ved Ejby, vest for Køge.