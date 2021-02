Se billedserie Søren Bengsten (tv), Berit Sørensen, Karina Bengtsen og Jan Christensen er klar til at tage imod kunderne i den nye kaffebar i Vestergade. Foto: Henrik Førby Jensen

En særlig historie bag Køges nye kaffebar

Køge - 10. februar 2021 kl. 10:43 Af Henrik Førby Jensen Kontakt redaktionen

Onsdag den 3. februar åbnede en ny kaffebar med det mundrette navn Køges Kaffebar i Vestergade.

Bag navnet står familien Bengtsen - både far Søren, mor Karina og datteren Nanna er således involveret i driften og sønnen Nicklas har stået for en totalrenovering af lokalerne og etableringen af toiletter i den nye kaffebar. På åbningsdagen kiggede en rolig strøm af kunder ind for at få sig en god kop kaffe og en müslibar eller en håndlavet flødebolle med på vejen.

Ideen til kaffebaren opstod på en særlig facon, som det kræver en nærmere forklaring. Den involverer nemlig både et alvorligt sygdomsforløb og lukningen af Jan's Kaffebar i Brogade.

Den i dag 21-årige Nanna Bengsten var således kun 19 år, da hun blev diagnosticeret med en alvorlig sygdom. Under et langt og hårdt behandlingsforløb mødte familien et både professionelt og utroligt engageret hospitalspersonale på Odense Universitetshospital. Undervejs lærte de også Jan Christensen at kende, idet de kom og drak deres kaffe hos ham i hans kaffebar i Brogade. I 2019 blev Nanna Bengtsen lykkeligvis erklæret helt rask og da Jan`s Kaffebar måtte lukke, fik Karina Bengtsen en idé.

- Jeg kom hjem en dag og sagde til Søren: "Kan vi ikke gøre noget godt for nogen?". Hele forløbet gjorde, at det gav mening for mig, at vi skulle give noget tilbage, forklarer hun.

Familien besluttede at åbne deres egen kaffebar i Vestergade - og ansætte Jan Christensen!

For Søren Bengsten giver det hele god mening. Familien Bengtsen er bosat i Køge og Søren Bengtsen er erklæret lokalpatriot. Og i modsætning til stort set alle andre der åbner en ny forretning, er bundlinjen ikke det, der optager ham allermest.

- Der skal s`gu være en kaffebar i Køge. Vi ved jo godt, at vi ikke får vores penge igen foreløbig, men Vestergade kan godt trænge til, at der kommer lidt mere liv. Og når vi først har sagt "A", siger vi også "B". Vi kommer ikke til at lukke igen, fortæller Søren Bengtsen, der også driver et succesfuldt gulvfirma.

Datteren Nanna Bengtsen får opgaven med at holde styr på regnskaberne i Køges Kaffebar og bliver desuden "praktisk gris", som Søren Bengtsen udtrykker det. Hun får god assistance af sin mor, der er lønchef i et IT-firma.

- Det er vildt hyggeligt - jeg har et meget tæt forhold til mine forældre. Hele familien har været gennem en rigtig hård tid og vi priser os lykkelige for at være kommet helskindet igennem det. Vi har fået hjælp af nogle mennesker, som vi slet ikke kendte. Det er dét, det hele handler om. Det er på en måde at vise næstekærlighed, siger hun.

Søren Bengsten har overtaget en del af inventaret fra Jans Kaffebar og opkøbt kaffelageret. Vivo Design i Brogade har stået for indretningen, ligesom det også var tilfældet med Jan´s Kaffebar i Brogade. Udover Jan Christensen har familien også ansat Berit Sørensen i Køges Kaffebar. Mange lokale vil kende hende fra Kaffekælderen i Brogade og Søren Bengtsen lægger da heller ikke skjul på, at han har vægtet det lokale tilhørsforhold meget højt i udvælgelsen af ansatte. Coronatiden er en god tid at rekruttere højt kvalificerede medarbejdere - og selvom kunderne endnu ikke kan sætte sig og nyde kaffen i den smukt indrettede kaffebar, tøver Søren Bengtsen ikke med at åbne sin nye butik.

- Jeg vil gerne have nogle solide folk med erfaring og hvis jeg vil have de gode medarbejdere, kan jeg jo ikke holde dem hen. Så vil jeg hellere åbne og håbe, at det løber nogenlunde rundt - så er vi i gang!, konstaterer han.