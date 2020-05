Kåde studenter plejer at være en fast del af foråret, men i år er alt anderledes og mange får for eksempel ikke den afslutning på deres skolegang, som de havde drømt om. På den baggrund har Økonomiudvalget i Køge netop afsat en million kroner til forskellige ungeinitiativer. Arkivfoto: Kenn Thomsen

En million kroner til ungdommens forsømte forår

- Der er ikke mange, der taler om alt det ungdommen mister i denne tid. Der er ikke meget forskel på om jeg fylder 39, 40 eller 41 år, men alle kan huske foråret, da de var 15 eller 17 år; På vej væk fra de trygge rammer og til et liv som selvstændig. Den her situation kræver meget af de unge i den tid, hvor de udvikler sig allermest og de løfter et kæmpe ansvar ved at holde sig hjemme. Det betyder også, atd e går glip af en masse ting og ingen snakker om hjælpepakker til de unge. Det er det, vi gerne vil give dem her.

På den baggrund luftede borgmester Marie Stærke (S) allerede i sin 1. maj tale ideen om at give en million kroner til at rette en smule op på de unges »forsømte forår. Nu glæder hun sig over, at et enigt økonomiudvalg er med på ideen:

