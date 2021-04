Se billedserie Joséphine Finnemann har åbnet forretningen La Petite Provence i Nørregade. Foto: Martin Rasmussen

En lille bid af Provence - lige midt i Nørregade

Køge - 13. april 2021 kl. 17:53 Af Martin Rasmussen Kontakt redaktionen

Hvis man går og savner Sydeuropas smage, dufte og lyde i denne tid, hvor udlandsrejser i vidt omfang er sat på pause, så er der god grund til at gå en tur gennem Nørregade, hvor Joséphine Finnemann netop har åbnet sin nye forretning, La Petite Provence.

Her er der fransk musik i højttalerne, butikshunden er - selvfølgelig - en lille fransk bulldog, og hylderne bugner af sydfranske specialiteter i form af alt fra tartinéer og krydderier til picnickurve og personlige plejeprodukter. Og bag disken i La Petite Provence står Joséphine Finnemann med både stolthed og stor viden om butikkens mange produkter.

- Vi har samlet alt, hvad vi synes er lækkert i form af krydderier, olier, tartinéer og en række andre lokale specialiteter fra Frankrig, fortæller hun om forretningen, som er ny i Køge, men som i en Kolding-version gennem 12 år været et fælles projekt for Joséphine Finnemann og hendes mor, Vivi Bjerg Viuff. De har således drevet en tilsvarende forretning ved Kolding siden 2009.

Lokal stolthed

- Vi har mindst en gang om året en mor-datter-tur, hvor vi kører gennem Frankrig i en lejet bil og besøger en lang række lokale producenter undervejs. Overalt i landet møder man en enorm stolthed over de lokale produkter, og vi er virkelig glade for at kunne støtte de dejlige familieforetagender, hvis varer vi forhandler, fortæller Joséphine Finnemann.

De deltager også ved messer i Paris, men hovedparten af udvalget i forretningen er altså varer, som Joséphine Finnemann har håndplukket sammen med sin mor.

La Petite Provence er et familieforetagende med mor og datter ved roret. Men derudover er både Joséphines far, Kresten Finnemann, og hendes mand, Victor Finnemann, også en stor støtte - det er for eksempel hendes far, som har bygget hendes købmandsdisk.

Begejstringen for Frankring har hun arvet fra sin mor. Frankrig var feriemålet gennem hele barndommen, og hendes mor underviste gennem mange år i fransk på IBC - Handelsgymnasiet i Kolding, inden mor og datter på et tidspunkt blev enige om, at de ville gøre noget mere ved den fælles passion og åbnede La Petite Provence i Houens Odde Gaard ved Kolding.

Det blev til en 500 kvadratmeter stor fransk oase ved Kolding. Lidt mindre plads er der i den nye forretning i Nørregade 32, men hvor der er rigeligt mulighed for at lade sig inspirere til alt fra madlavning til værtindegaver - ikke mindst takket være god vejledning fra indehaveren.

Turene gennem Frankrig har nemlig givet Joséphine Finnemann et stærkt kendskab til alle produkterne og en masse historier om baggrunden - lige fra de håndplukkede frugter i udvalget af hjemmelavede chokolader til de unikke krukker, som nu fremstilles af femte generation i en fransk familiedrevet virksomhed.

Øremærket arv

Også Joséphine Finnemanns mormor, Lilly, har i øvrigt været en vigtig del i forhold til at få drømmen om en forretning til at gå i opfyldelse for hende. De havde et nært forhold, og da mormoren døde sidste år, så var en del af arven øremærket den store drøm.

- Min mormor har også været meget involveret i vores forretning i Kolding, og hun vidste, at jeg drømte om at åbne forretning selv, så hun efterlod mig en arv til det, fortæller Joséphine Finnemann, som altså takket være ikke mindst sin mormor nu ser frem til at introducere køgenserne for de franske lækkerier.

Hun er selv flyttet til Solrød for nylig og var ikke i tvivl om, at den nye La Petite Provence skulle ligge i Køge.

- Køge er en fantastisk handelsby, og jeg elsker de mange lokale specialbutikker, siger hun med et smil.