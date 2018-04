Se billedserie Her tysser kongen på eleverne foran scenen, men ellers er børnene en stor del af forestillingen og de har endda været med til at komme med input til sangene. Foto: Jørgen C. Jørgensen

En kongelig børnekoncert

Køge - 20. april 2018 kl. 12:47 Af Torben Thorsø

Der blev sunget med af fuld hals, da Køges børnehavnebørn deltog i årets teaterforestilling.

Onsdag var der premiere på teaterkoncerten »Kongen som ikke kunne sove«, som samtlige børnehaveklassebørn fra Køges folkeskoler har øvet sig på og været med til at sætte præg på i samarbejde med Køge Musikskole.

- Børn i den alder er meget åbne og de har været gode til at komme med input til forestillingens sange, siger Mia Engsager, der er musiker og komponist. Hun har stået for at skrive sangene i tæt samarbejde med børnene.

- De er kommet med gode input fra deres eget liv og det har været megasjovt at arbejde sammen med dem, siger hun og forklarer, at børnene også har været med til at bestemme om nogle sange skulle være triste eller glade - og at der for eksempel skulle være et nummer med »rigtig rockguitar«.

Køge Musikskole har i år 10 års jubilæum for opførsel af teaterkoncerter med børnehaveklassebørn fra Køge Kommune. Samarbejdet mellem de to institutioner rækker dog endnu længere tilbage i tiden.

- Det er en unik ordning, at vi faktisk i mere end 20 år har været ude på kommunens folkeskoler, hver uge, for at give børnehaveklasserne nogle grundlæggende, musikalske elementer, siger afdelingsleder Lene Simonsen fra Køge Musikskole.

Hun fortæller, at teaterkoncerterne er en god måde at samle trådene på i forhold til det, der er blevet arbejdet på i løbet af året.

Teaterkoncerten blev i første omgang afviklet for børnene selv og så, i anledning af jubilæet, fik forældrene også lov til at lytte med i går.