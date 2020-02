Se billedserie Foto: Anders Ole Olsen

En ildsjæl på Køge Marina

Køge - 07. februar 2020

Årets uddeling af Køge Prisen foregik denne gang under Kyndelmisse, da nytårskoncerten er sparet væk.

Da Køge Prisen skulle uddeles i år bemærkede borgmester Marie Stærke (S), hvordan prisen er det ældste hædersbevis i Køge. En pris der bliver givet til kræfter der har gjort en særlig indsats for Køge.

- Derfor er det også mig en ufattelig stor glæde at hylde en, der gør en enestående indsats for det fællesskab, hvor vi kan inspirere hinanden og som er vigtigt for at kunne skabe fremdrift i kommunen, sagde hun indledningsvist, da prisen blev overbragt til havnemester Kenneth Højlund fra Køge Marina.

- Du får prisen for at stå i spidsen for en veldrevet marina, hvor der er masser af initiativer og oplevelser til glæde for Køges borgere og de tusindvis af gæster marinaen tiltrækker hvert år. Du er en ildsjæl, der får Køge Marina til at fylde hele landkortet fortsatte hun.

Ved uddelingen af prisen roste hun også havnemesteren for at have haft tålmodighed, da det tog noget tid før det endelige gennembrud kom, blandt andet med årets nyhed om at Køge havde fået dispensation fra strandbeskyttelseslinjen og dermed kan komme videre med flere store projekter på Køge Marina.

- Du har jo mere end én gang sagt til mig: »Det er en guldgruppe, vi har her med Køge Marina«, sagde hun med et grin og takkede ham for den kæmpe indsats han har ydet for at sætte fokus på marinaens muligheder.

Til slut takkede Kenneth Højlund for prisen med en henvisning til, at han tog imod prisen på hele hans arbejdsplads vegne og at det ikke kunne lade sig gøre uden de mange aktører, der er en del af arbejdet med at udvikle Køge Marina.