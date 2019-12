Se billedserie Sædder IF har på blot et år fået 50 nye medlemmer, og foreningen i Algestrup glæder sig over den positive udvikling. I alt har de nu 250 medlemmer. Foto: Kim Rasmussen

En forening i balance: Sædder IF vil skabe et frirum med plads til alle

Køge - 31. december 2019

Der bliver hoppet og danset i den gamle gymnastiksal på Alkestrupskolen. Hånd i hånd står de først på det ene ben og så på det andet for at træne balancen. Øvelsen får de brede smil frem hos aftenens deltagere, som har tager formation i en rundkreds.

Holdets træner er Mie Sonne Andersen. Hun er formand for Sædder IF, der udover gymnastikken har mange forskellige hold. De tæller blandt andet petanque, fodbold, yoga, badminton, walk and talk og ikke mindst puls og styrke.

Specielt sidstnævnte har på det seneste været en succes, fortæller Mie Sonne Andersen.

- Puls og styrke er relativt nyt, og det har trukket mange til. Det er typisk folk i 50-60-års alderen, der normalt bare ville slappe af på sofaen og typer, som vi ikke har set før i foreningen, siger formanden.

Hun fortæller, at holdet blandt andet dyrker fitness, og at de i begyndelsen brugte meget simple midler. Eksempelvis blev dunke med sprinklervæske brugt som vægte.

- Det er folk, som har fundet ud af, at motionen er med til at forlænge deres liv, forklarer Mie Sonne Andersen.

Et socialt frirum

Siden da har den lokale forening i Algestrup investeret i nyt udstyr til puls og styrke-holdet, som vægte, såkaldte kettlebells og hockeystave.

- Vi prøver at følge med, for i princippet konkurrerer vi jo med fitnesscentrene. Vi har ikke alle de samme maskiner, men så gør vi tingene på vores egen måde, påpeger Mie Sonne Andersen.

Hun fortæller, at foreningen selv har investeret 20.000 kroner, så man kunne uddanne en lokal yoga-instruktør, og dennes hold er også blevet meget populært.

Generelt er Sædder IF inde i en positiv udvikling, for efter at have ligget stabilt på omkring 200 medlemmer, har foreningen på blot et år budt velkommen til 50 nye medlemmer, så man i dag tæller 250.

Ifølge Mie Sonne Andersen er det ikke kun idrætten og motionen, som skaber grobund for foreningen.

- Først og fremmest er det sammenholdet og det sociale, som driver folk. Vi har ikke et ordentlig mødested i området, så derfor mødes folk i foreningerne, forklarer hun og uddyber:

- Vi forsøger at skabe et socialt frirum, hvor folk kan mødes. De smiler, når de kommer, og de smiler, når de går. For nogle giver det en tryghed, at de har andre at mødes med, og for nogle er de andre på holdet de eneste, som de mødes med i løbet af ugen.

Stort skulderklap For nylig fik foreningen i Algestrup anerkendelse for sit arbejde med idræt og det sociale sammenhold. Hvert år uddeler Danmarks Idrætsforbund og DR P4 »Danskernes Idrætspris«. En pris på 100.000 kroner, der går til en forening, som styrker idrætslivet.

Sædder IF blev udvalgt af et dommerpanel og var blandt blot tre regionale nominerede. Selvom den lokale forening efterfølgende modtog 550 stemmer i en offentlig afstemning, var man dog ikke blandt de sidste tre, som nu er gået videre til finalen ved DRs sportsshow den 4. januar, hvor prisen bliver uddelt.

Alligevel er nomineringen til Danskernes Pris et stort skulderklap for den lokale idrætsforening.

- Vi var meget overraskede, da DR ringede og fortalte, at vi var nomineret. Det havde vi slet ikke overvejet. Men det er et dejligt skulderklap, og det er godt at vide, at vi åbenbart gør det rigtige, siger Mie Sonne Andersen og fortsætter:

- Derfor skal vi fortsætte arbejdet og forsøge at følge med tiden og være glade for det, som vi gør. Vi skal være her for hinanden og tåle at være os selv.

Hun giver et eksempel med nogle af de mandlige medlemmer på gymnastikholdene, som i begyndelsen »har lidt svært ved at svinge hofterne«.

- Men når de så har været der nogle gange, så løsner de op og tør godt være fjollede, fortæller foreningens formand.

En forskel for sundheden Netop dette er vigtigt for Mie Sonne Andersen og Sædder IF. Folk skal have lov til at være sig selv, og samtidig skal de, der kan meget, udfordres, ligesom der også skal være plads til dem, som kan mindre.

- Vi gør meget ud af at variere tingene, for det skal være sjovt og spændende, så alle kan være med, forklarer Mie Sonne Andersen.

Hun peger på Sædder IFs rolle i det daglige lokalliv i Algestrup, og det er en essentiel rolle, mener formanden. Hun fortæller også, at medlemmerne typisk får et tæt forhold til foreningen.

- Der er flere, som faktisk fortsætter med at komme hos os, selvom de er flyttet væk fra området, siger Mie Sonne Andersen.

Hvad du tror, I som forening har af betydning for de lokales sundhed?

- Jeg tror, vi har stor betydning for folks sundhed. Vi giver folk lysten til at dyrke motion, og vi kan se, at mange i højere grad cykler eller går lange ture. Folk bruger os også til at finde nye netværk, hvor de kan dyrke andet motion, fortæller Mie Sonne Andersen.