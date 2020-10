Se billedserie Kim Greiner med omslaget til den nye bog, der ligesom de forrige også er blevet til i arbejdsværelset på Kimmerslevvej. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Send til din ven. X Artiklen: En flink dreng - med en stor udlængsel og voldsom skrivekløe Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

En flink dreng - med en stor udlængsel og voldsom skrivekløe

Køge - 12. oktober 2020 kl. 18:24 Af Lars Andersen Kontakt redaktionen

Med kapitel-titler som »Vanløses guillotine«, »Har de havregryn i Stockholm«, »Svenstrup og en splatbaron«, »Ufoer i baghaven« og »Et kys af »Aqua-Lene« er der lagt op til interessant, overraskende og med garanti også humoristisk læsning, når Kim Greiners nye bog »En flink dreng, men ...« udkommer om en måneds tid.

Den lokale globetrotter har tidligere skrevet flere rejsebøger om sine mange rejser verden rundt, men denne gang kommer læseren med på rejse rundt i et liv, der var millimeter fra at blive afsluttet allerede ved englændernes bombardement af Shell-huset under 2. Verdenskrig - og den historie er selvfølgelig indledningen til de 76 forskellige nedslag i Kim Greiners liv.

Ordblind forfatter

- Bogens titel stammer fra min tidlige skolegang, hvor der oftest stod i karakterbogen: »Kim er en flink drenge, men«, og efter det »men« stod der som regel, at det kneb med stavningen, fortæller Kim Greiner.

- Det kneb ganske rigtigt gevaldigt, og faktisk fik jeg først lært rigtigt at læse og skrive i 5. klasse, hvor en lærer heldigvis opdagede, at jeg var ordblind og fik brudt koden.

- Hans hjælp har betydet rigtigt meget i mit senere liv, hvor det blandt andet lykkedes mig at kæmpe mig igennem en uddannelse til skovfoged, og selvfølgelig ikke mindst når jeg skriver bøger, siger han.

Bøgerne blive stadigvæk læst nøje igennem af fru Gitte, som retter stavefejl og sætter kommaer, når gemalen gennem de sidste 50 år blandt andet skiver om parrets mange rejser Jorden rundt.

- Gitte og jeg har faktisk kendt hinanden siden vi var fem år, fortæller Kim Greiner.

- Og det er fantastisk, at vi har fået lov til at dele så mange skønne og spændende oplevelser undervejs.

Fra Vanløse til Kilimanjaro

74-årige Kim Greiner er opvokset på Vanløse, hvor man i bogen blandt andet kan læse om, hvordan en del af barndommen blev tilbragt i en lille 2-værelses lejlighed, hvor der boede fire voksne - far og mor med hver deres elskerinde/elsker - to børn samt en schæferhund og en silkeabe.

Efter uddannelsen til skovfoged kom Kim Greiner først Midtjylland, siden til Humleore og blev i 1976 ansat som skovteknikker ved Svenstrup Gods.

- På den måde havnede vi første gang i Borup, og da jeg i 1990 blev ansat ved Landbohøjskolens Have, var vi samtidig så heldige at finde huset her - og her skal vi bæres ud fra, siger han med stor overbevisning.

Huset bærer på alle måder præg af, at de to vigtigste ting i Gitte og Kim Greiners liv er familien og rejser.

Der er ikke mange centimeter ledig vægplads tilbage i nogle af rummene, og her hænger en skønsom blanding af nye og gamle familiebilleder midt mellem gamle våben og alskens eksotiske ting, der er bragt hjem fra parrets efterhånden utallige rejser.

- Jeg plejer at sige, at vi er uofficielle verdensmestre i togrejser, for vi har rejst over 50.000 kilometer gennem fire verdensdele med tog, fortæller Kim Greiner.

Det har blandt andet resulteret i bogen »Bumletog fra Borup til Singapore« og en tur til toppen af Kilimanjaro - som man selvfølgelig også kan læse om i den nye bog.

Spændt på bogen

Mens Kim Greiner tidligere har skrevet bøger om både Landbohøjskolen og de mange rejser, så er det første gang, han kigger indad og tager læseren med til båd eksotiske rejsemål og møder med alle typer mennesker - på godt og ondt.

- Jeg begyndte med at skrive nogle små historier fra Vanløse-tiden, og opdagede at jeg havde lyst til at skrive om hele det fantastiske liv, jeg synes, jeg har haft, siger han.

- Det er da noget grænseoverskridende, og jeg er da helt sikkert spændt på reaktionerne, og hvordan den bliver modtaget.

- For selvom jeg hele vejen igennem prøver at holde den humoristiske tone, så lægger jeg heller ikke fingre imellem, når jeg for eksempel fortæller om nogle af de knapt så sympatiske mennesker - blandt andet chefer - som jeg også har mødt undervejs, understreger Kim Greiner.

- Så ikke alle kapitler er lige »egnede for børn«, men skal man skrive en bog om sit liv, så skal den først og fremmest være ærlig.

»En flink drenge, men ...« udkommer midt i november, og det bliver markeret i Røde Kors-butikken i Borup - en butik som ægteparret Greiner iøvrigt selv var med at etablere for 30 år siden.